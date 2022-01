Stephen Curry hace historia en un selecto grupo de leyendas

Stephen Curry va en camino a convertirse en uno de los mejores basquetbolistas en la historia de la NBA.

El hecho de ser el mejor triplero de todos los tiempos lo acercan claramente a la parte alta del listado de los jugadores con más puntos, y por lo pronto ya merodea el top-50.

La gran figura de los Golden State Warriors dejó atrás a Clifford Robinson (19,591) al llegar a los 19,597 puntos. Actualmente se encuentra en el lugar número 55 de la clasificación, y ahora su próximo obstáculo se llama Bernard King (19,655).

Es cuestión de tiempo para que Steph se vaya acercando a los 20,000 puntos en la NBA, que de pronto significaría subir un par de escalones.

Just a friendly reminder to vote #StephenCurry for #NBAAllStar pic.twitter.com/lmPjRe6aJN

— Golden State Warriors (@warriors) January 22, 2022