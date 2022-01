Abuelos de Mérida piden que respeten sus derechos

Envejecer en Venezuela se ha convertido en una pesadilla, las razones: la crisis económica ante pensiones y jubilaciones de hambre, quedar solos debido a la migración forzada, la falta de seguridad social, dificultad para acceder tanto a medicinas como a asistencia médica y una extensa lista de elementos que deterioran la calidad de vida causando estrés y depresión en los abuelos.

En Mérida la situación no es distinta, pero sí más compleja que en la capital de Venezuela, Caracas, y otras regiones del país, ya que el mal funcionamiento de los servicios básicos hace más trágica la vida para los adultos mayores.

“La canasta básica no alcanza, así no se puede vivir con todo. Cuánto cuesta un cartón de huevos para comer proteína, así sea un huevito en el desayuno o el almuerzo, no se puede hacer porque no alcanza, está por los 23 bolívares”, relató una abuela merideña de 75 años, mientras rechazó que la pensión sea de 7 bolívares mensuales.