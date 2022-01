Así transcurre jornada de recolección de firmas en el este de Caracas

1344424

Caracas.- La jornada de recolección de firmas para activar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro comenzó este miércoles 26 de enero y en el este de Caracas los centros de habilitados solo contaban, principalmente, con presencia de efectivos del Plan República y miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En un recorrido hecho por El Pitazo, en el liceo Alejo Fortique del municipio Baruta, la participación registrada hasta las 10:15 am era baja, según informó personal del CNE, quienes se encontraban allí desde las 5:30 a.m. junto con los encargados del resguardo de máquinas y testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En el punto ubicado en la plaza Bolívar de Petare, hasta las 11:00 a.m. no se veían electores. El personal del CNE se encuentra en ese centro desde las 6:00 a.m. y los únicos testigos también son del Psuv.

– Advertisement –

Asimismo, en el punto ubicado en la plaza El Cristo, en Petare, se pudo observar a algunos electores que acudieron ahí, donde los únicos testigos presentes eran los del Gran Polo Patriótico (GPP).

Por otra parte, pocos electores acudieron al punto habilitado en la Unidad Educativa El Libertador, en Chacao. El personal del CNE explicó ahí que el proceso es completamente digital, es decir, con captahuellas.

10:15am | En el liceo Alejo Fortique del municipio Baruta, la participación ha sido baja, según informó personal del CNE, quienes se encuentran allí desde las 5:30 am. Resguardan las máquinas funcionarios del Plan República. Solo hay testigos del #Psuv #26ene – vía @kemberlynctm pic.twitter.com/Kmgluovmg2 — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 26, 2022

Redacción El PitazoVista_2

Redacción El PitazoVista_2