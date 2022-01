EEUU | Biden visita el puente que se derrumbó en Pittsburgh horas antes de su visita

El presidente Joe Biden visitó este viernes el puente de Pittsburgh que se derrumbó solo unas horas antes de la visita con la que tenía previsto promocionar una ley que destina 1,2 billones de dólares a las infraestructuras del país.

Mientras caían copos de nieve, el mandatario contempló durante varios minutos el puente derruido cubierto de un manto blanco de nieve y donde todavía se podían ver los coches y el autobús rojo que circulaban por su superficie cuando se vino abajo, lo que provocó al menos unos diez heridos.

Biden saludó a los policías y bomberos que habían asistido con el puente, les agradeció su labor y prometió que el Gobierno federal ayudará a reconstruir ese y el resto de puentes del país.

«Vamos a arreglar todos los puentes. No es broma, esto va a ser un cambio gigantesco. Hay 43.000 (puentes) en todo el país y vamos a enviar el dinero», aseveró el gobernante.

This morning, the Frick Park Bridge collapsed in Pittsburgh. This afternoon, I visited the site and met with local officials. Jill and I are keeping those injured in our prayers, and we’re grateful for the first responders. They deserve an incredible amount of credit. pic.twitter.com/s6JwRiFpRX

— President Biden (@POTUS) January 28, 2022