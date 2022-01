juventud con creencias divididas  

La religión católica es una de las que predomina en Venezuela, bien sea por alguna costumbre o tradición familiar. Ante esto, aparece la Conferencia Episcopal (CEV), como institución de carácter permanente en representación del vaticano y la santidad del papa, donde se congregan los obispos de cada iglesia apostólica.

En consulta con los jóvenes venezolanos de distintos estados del país sobre sus creencias en alguna religión, NTA recogió las opiniones en el tema.

En el estado Lara, Francisco Segura, indicó que no cree en una religión, porque a su juicio les han dado un vuelco negativo a la humanidad.

“Se observa que algunos son pederastas, ladrones y corruptos. A través de la historia han acompañado a cualquier dictador o a cualquier gobierno, bueno o malo para la sociedad. Están para mantener sus intereses bien sean monetarios o por poder”.

Señaló que para creer en ellas deben evolucionar y modernizarse. “En el caso de la religión católica, el celibato no debería ser implementado, ya que suprime las conductas naturales del hombre”.

Por su parte, Emily Fajardo de 29 años en el estado Táchira, es cristiana evangélica y cree en la salvación. “Dice la palabra del señor: soy el camino de la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Por ende, a través de él, es que encontramos salvación”, explicó.

“No creemos que sea religión, sino salvación. Teniendo tantas a veces es contraproducente. Al final solo hay un camino”.

“Está el peligro de que a veces son tantas, que tienden a confundir a las personas y esto representa la parte negativa”.

En la misma entidad, el joven Daniel Duran consideró que, a través de su creencia religiosa, el panteísmo, “Dios no está en un solo lugar, sino en todo aquello que vemos, respiramos y sentimos”.

Cree que las religiones tienen sus partes positivas y negativas. “En lo positivo porque algunas ayudan a las personas más necesitadas, mientras que en lo negativo, prevalecen las modificaciones en las palabras a las que se creían antes”.

“En lo particular, no comparto con la religión evangélica. Siento que todas esas personas hicieron en su pasado lo que no debía hacerse según la ley de Dios”, resaltó.

La religión en Venezuela: juventud con creencias divididas

En Nueva Esparta, Bicmary Ortiz, consideró que es fiel a la religión católica basada en la educación impartida desde su familia.

“Considero que las religiones son positivas. El comportamiento de la sociedad se rige a partir de allí”.

En cuanto a evaluar sobre qué religión creer o no, detalló que es partícipe de respetar en las creencias de cada persona. Razonó que, en medio de los cambios, “las religiones también deben evolucionar”.

En el estado Bolívar, Fanny Caballero de 21 años, cree solo en Dios y no en una religión de manera específica. “Nunca me ha dejado sola y todos mis planes los pongo ante sus ojos y no ante las religiones”.

“Las religiones están creadas por la sociedad, por el hombre, no por Dios. Por eso no las apruebo ni creo en una”, dijo.

De igual manera, añadió: «No profesaría una religión que tenga que ver con la idolatría».

A su juicio, modificaría las religiones en general, porque “son muchas doctrinas las que tiene y por ende no las apoyo”. “Las modificaría apegadas a la palabra de Dios”.

Por último, en la ciudad de Caracas otro de los consultados, Jesús infante, consideró que aunque se considera agnóstico, algunos aspectos en las religiones sí contribuyen en la vida de las personas.

“Hay religiones que son muy contraproducentes, como el tener que seguir ciegamente bajo la fe a alguien o a algo que no podamos ver”. “Por cuestiones personales creo en algo, pero no puedo garantizar que sea el Dios de alguna religión”.

