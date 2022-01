Lebron James y Anthony Davis no jugaran ante Hornets

Los dos estelares de los Angeles Lakers, Lebron James y Anthony Davis, no van a jugar ante los Hornets de Charlotte este viernes 28 de enero del 2022 en la NBA.

El manager de los Lakers, Frank Vogel, reveló que Lebron James se va a perder su segundo juego consecutivo luego de experimentar todavia un poco de dolor en su rodilla.

Mientras que Anthony Davis también tiene un dolor en su mano izquierda luego de un donqueo que hizo ante los Sixers, donde le dieron falta, pero los árbitros no hicieron nada al respeto.

Sin embargo, Vogel cree que en el próximo juego de los Lakers que es este domingo ante los Hawks de Atlanta estén disponibles tanto Lebron como Davis, ya que el equipo esta jugando por debajo de los 500. y no hay tiempo que perder.

Status updates for tonight’s Lakers game at Charlotte…

LeBron James: out

Anthony Davis: out

Russell Westbrook: in

Avery Bradley: in

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 28, 2022