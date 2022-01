Niño barbero afeita en su casa para ayudar a su familia

Jackner Quevedo es un joven de 14 años que en medio del encierro durante la pandemia, decidió aprender un nuevo oficio para ayudar económicamente a su familia. A su corta edad, tiene aspiraciones de adulto para alcanzar sus sueños y entre ellos comprarle una casa a su mamá.

«Todo empezó desde pequeño cuando veía a mi tío cortar cabello, pero cuando fui madurando tomé la decisión de aprender esta carrera de la barbería», comentó Jackner a NTA.

Niño barbero en Caracas

En medio de la pandemia, este joven decidió perfeccionar sus habilidades para poder trabajar en este oficio que hasta el momento le ha generado ganancias tanto económicas como satisfactorias.

«A veces se impresionan cuando ven que soy un niño y se enteran de que los voy a afeitar. Si están nerviosos trato de calmarlos y les digo que si no les gusta no me paguen. De esta manera me gano la confianza de mis clientes».

Desde las afueras de su casa, este joven cobra 4 dólares el corte para poder ayudar a su familia. Además, de jugar béisbol y estudiar, Jackner desea ser un barbero profesional y tener su propio espacio para atender a sus clientes, ya que solo cuenta con este pequeño espacio.

Más de esta historia de un joven barbero

Con su secador, máquinas e implementos de trabajo, Jackner acomoda todo su espacio para atender a sus clientes. Con el apoyo de su mamá, Jackner con el pasar de los días va perfeccionando su trabajo, una labor que se ha convertido en el sustento de su casa.

«Quiero ser un beisbolista de las Grandes Ligas o ser un gran barbero. Quiero tener mi negocio y mi sueño es poder comprarle una casa a mi mamá».

Entre lágrimas, Dalis Florez madre de Jacker, señaló que se siente orgullosa de su hijo y siempre lo apoyará. «Yo apoyo a mi hijo y mi consejo es que no desmaye para nada y que siempre siga para adelante. Me siento orgullosa de mi hijo», concluyó.