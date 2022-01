Quedarás boquiabierto al conocer el secreto de un monje hindú que tiene 123 años

Un monje hindú causó sensación entre el personal del aeropuerto de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) esta semana al asegurar tener 123 años y respaldar su afirmación con su pasaporte, según informa Gulf News.

Swami Sivananda viajaba hacia Londres (Reino Unido) desde la ciudad india de Benarés, y al llegar en tránsito a la terminal emiratí los incrédulos oficiales de inmigración de inmediato le pidieron posar para la cámara.

El hecho es que Sivananda había sido noticia tres años atrás cuando reveló los secretos de su larga vida. El monje hindú afirmó que el truco para ‘burlar a la muerte’ es observar tres rutinas esenciales: practicar yoga, no tener sexo y comer sano, específicamente alimentos sin picantes.

La fecha de nacimiento que figura en sus documentos, el 8 de agosto de 1896, significa que la edad de Sivananda es mayor que la de Kane Tanaka, una japonesa de 116 años reconocida actualmente como la persona más anciana del mundo.

Sivananda ha intentado que su estatus sea reconocido por el libro Guinness de los récords, pero el trámite de comprobación no ha avanzado en los últimos años, ya que el registro original de su edad proviene de un templo hindú.

Por este motivo se continúa considerando a la francesa Jeanne Louise Calment como la persona más longeva de la historia, tras haber fallecido en 1997 a los 122 años y 164 días.

