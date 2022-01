Cómo desinfectar la lechuga

Al momento de desinfectar la lechuga te aseguras de no ser abordado por bacterias o parásitos que puede ser peligrosos para la salud.

Ahora, si estás pensando si se podrá hacer el mismo proceso con todas las verduras, lo cierto es que sí. Pero tienes que tener en cuenta que según la hortaliza, el tiempo de desinfección varía entre 3 a 15 minutos. También es de recordar que las frutas o verduras que van a pasar por un ciclo de cocción no requieren desinfectarse. Basta con darle una lavada profunda, si es posible, utilizando un cepillo para ayudar a remover partículas microscópicas.

Un embarazo es algo delicado, ya que la mujer debe ser mucho más cuidadosa con lo que come y hace para resguardar la salud de su bebé y la suya propia. Ahora, pensar en la alimentación en un embarazo nos lleva a creer que las frutas y hortalizas son esenciales y esto es cierto, pero se debe tener mucho cuidado con la limpieza y desinfección de estos alimentos.

Al no lavar y desinfectar una fruta o verdura correctamente, cualquier persona puede contaminarse con Toxoplasmosis. Si una mujer está en cinta podría existir alto riesgo de producir abortos, ya que puede afectar al feto directamente. Una vez que una mujer embarazada está infectada con el parásito, si su cuerpo no es inmune, las probabilidades de que el patógeno penetre la placenta son altas. Además, en caso de no ocasionarse la pérdida del feto, es posible que al nacer el bebé presente complicaciones de salud como infecciones oculares e hidrocefalia, entre otras.

Por otra parte, contaminarse con otro tipo de patógenos como el E. coli al consumir una verdura sin antes ser desinfectada es muy fácil. La principal causa de contaminación se debe al uso de agua para el regadío que está mezclada con estiércol de animales vacunos y rumiantes que están contaminados por el E. coli. Puedes darte cuenta que estás infectado si presentas diarrea con presencia de sangre en las heces, fuerte dolor abdominal y vómito continuo.

A su vez, existen otras bacterias y gérmenes que pueden entrar en nuestro organismo a través de frutas y verduras mal lavadas y desinfectadas. Algunas de ellas son: Salmonella, Amebiasis, Estaphilococos aureus, Listeria y Leptospirosis, entre otras.

Es de destacar que no basta con limpiar con agua, sino que se requieren algunos pasos más para asegurar que las hortalizas y frutas estén 100% libres de patógenos y otros contaminantes, como pesticidas. Por ello, se recomienda realizar el lavado y después la desinfección.