Cómo eliminar las chinches rápidamente de tu casa

Exterminar las chinches en casa no es tarea fácil, pues se esconden con facilidad gracias a su diminuto tamaño y suelen aparecer cuando estamos durmiendo. No obstante, desde unCOMO queremos explicarte cómo eliminar las chinches con remedios caseros para que estas plagas no supongan un problema. ¿Quieres descubrir cómo eliminar las chinches del sofá, de las camas y de las cortinas? ¡No te pierdas los siguientes trucos!

Cómo eliminar las chinches con alcohol isopropílico

Uno de los métodos más sencillos y eficaces para aprender cómo eliminar las chinches rápidamente, es este. El alcohol isopropílico, caracterizado por su intensidad, es insoportable para estos parásitos, pues su olor puede llegar a asfixiarlos en cuestión de minutos. Sigue este paso a paso:

Vierte el alcohol isopropílico en un envase pulverizador. Rocía generosamente cada área infectada. En caso de querer rociar colchones y cojines, hazlo durante el día en áreas ventiladas, pero siempre dentro de la casa.

Cómo eliminar las chinches rápidamente con detergente

También puedes combinar el agua caliente y el alcohol isopropílico con jabón detergente en polvo. Así debes mezclar estos ingredientes para descontaminar muebles y colchones:

Mezcla tres cucharadas de jabón detergente en polvo con media taza de alcohol isopropílico. Déjalo reposar toda la noche. Por la mañana, añade agua hirviendo a la mezcla. Esparce la mezcla final sobre los tejidos de cojines, muebles y colchones, sobre todo en las costuras, pues es allí donde más chinches suelen refugiarse. 8 horas después, limpia la zona con una esponja y aspira las áreas impregnadas.

Si quieres mantener tu hogar completamente libre de plagas, puedes aplicar este método una vez a la semana.