Cómo tratar la sarna en perros con remedios caseros

Pasos a seguir:

2

No utilices cepillo para bañarlo, simplemente moja al can con agua tibia y frota el jabón suavemente por las zonas más afectadas. Cuando esté totalmente enjabonado déjalo unos minutos para que actúe. Deberás bañar a tu perro una vez a la semana hasta que esté completamente curado. Cuando lo seques hazlo con una toalla limpia y con mucho cuidado. Es recomendable que uses guantes de látex cuando lo bañes. No olvides usar siempre un jabón específico para perros.