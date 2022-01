Decoloración del cabello: consigue el mejor resultado

¿Siempre has soñado con un cabello rubio platino o un caoba brillante? ¿Quieres aclarar tu pelo pero no te atreves por miedo acertar con el tono o que no quede uniforme? Para conseguirlo no hacen falta sesiones interminables de peluquería, ¡puedes hacerlo tú misma!

Sabemos que decolorar el pelo es de por sí un proceso trabajoso y que si quieres conseguir un buen resultado, no debes hacerlo de cualquier manera. Así que no nos malinterpretes: si decimos que puedes hacerlo tú misma y de manera sencilla, es porque te proponemos un método más cómodo y fácil con respecto a otras técnicas más elaboradas como el shatush o el balayage.

Sin embargo, el procedimiento que te vamos a sugerir a continuación también es delicado a su manera, por lo que deberás ser escrupulosa a la hora de seguir las instrucciones, porque aunque el resultado de una decoloración no dura para siempre, ¡tendrás que esperar al menos a que te crezca el pelo!

Decoloración del cabello, ¿en qué consiste?

Desde un punto de vista puramente químico, la decoloración del cabello es la consecuencia de la oxidación de la melanina, el pigmento que de le da color. Además de conseguir este efecto oxidativo, la decoloración provoca cambios en las propiedades estructurales y elásticas del cabello, haciendo que se vuelva más poroso y opaco. Por lo tanto, para quedar satisfecha con el resultado tras la decoloración del cabello, no solo deberás prestar atención al tono que quieres conseguir, sino que deberás procurar no dañar en exceso. ¿Cómo? Hidratandolo y nutriéndose en el mismo proceso de decoloración.

Decoloración del cabello: advertencias prácticas

Si decides someterte a una decoloración del cabello, a continuación te sugerimos algunos consejos que puedes poner en práctica para quedar satisfecha con el resultado:

Hazlo en el baño, lejos de cualquier cosa que no quieras arriesgarte a manchar.

Compra todos los productos que necesites en una tienda especializada en productos de peluquería, ya que podrán aconsejarte con criterio y los artículos serán de una mayor calidad. Necesitarás: un cepillo de peluquería, un cuenco de plástico, guantes de látex, polvo blanqueador y peróxido de hidrógeno emulsionado a 20, 30 ó 40 volúmenes;

En cuanto a la elección del peróxido de hidrógeno, sigue este criterio: si tu cabello es de tono claro y quieres conseguir un efecto natural, opta por el peróxido de 20 volúmenes; si tu cabello es oscuro, elige el de 30 ó 40 volúmenes, dependiendo del grado de aclarado que desees.

Ponte ropa vieja y cubre tu hombros con una toalla para evitar quemarte. También deberás usar guantes de látex para proteger tus manos de los agentes blanqueadores;

No dejes la solución decolorante en tu cabello durante mucho tiempo. De ser así, podrías quemar el propio pelo y el cuero cabelludo.

Si acabas de someterte un alisado permanente (japonés o brasileño, por ejemplo), espera al menos dos semanas antes de aplicar cualquier producto decolorante . Hacerlo antes de que pase ste tiempo podría provocar profundos daños. Recuerda que no es bueno someter a nuestro cabello a demasiados tratamientos.

Si ya tienes el cabello decolorado, no deberás aplicar el producto en toda la melena, será suficiente con aplicarlo en las raíces.

Hidratación y nutrición después de la decoloración del cabello

Los productos blanqueadores se venden junto con un paquete de acondicionadores nutricionales específicamente diseñados para cabellos oxigenados. Después de la decoloración, de hecho, el tallo del cabello, que esta estresado, está listo para recibir y absorber los tratamientos de reestructuración, ¡es el momento perfecto! Por eso, no pierdas tiempo ni te saltes este paso, es fundamental para lucir una melena decolorada sana y brillante. Cuando apliques el acondicionador, asegúrate de que lo dejas actuar durante al menos 3 a 5 minutos antes de enjuagarlo.

Además, te sugerimos que incluyas en tu rutina de cuidados capilares y al menos una vez a la semana una mascarilla casera elaborada con productos naturales. Te damos algunas ideas:

Mascarilla de aguacate y aceite de oliva. Machaca medio aguacate con un tenedor y mézclalo con una cucharada de aceite de oliva. Déjala actuar sobre tu pelo durante 15 ó 20 minutos. Nutrirá tu pelo y lo dejará suave e hidratado.

Mascarilla de yema de huevo y aceite de oliva. Mezcla dos yemas de huevo con dos cucharadas de aceite de oliva. Ayudara a que tu pelo coja fuerza y mucho, mucho brillo.

Mascarilla de yogur y limón. Mezcla un yogur natural con el zumo de medio limón. Déjala actuar durante unos 15 minutos. Notarás como después tu pelo está mucho más brillante. Además, esta mascarilla potencia el crecimiento y ayuda a limpiar el cuero cabelludo.