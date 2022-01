EEUU | EE.UU. ofrece ampliar cooperación con Ecuador para regularizar a venezolanos

El Gobierno de Estados Unidos expresó este viernes su disposición de ampliar la cooperación con Ecuador para apoyar un proceso de regularización de inmigrantes venezolanos, informó la Cancillería en Quito.

Esa posibilidad surgió tras la reunión virtual que mantuvieron este viernes el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, y el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, en la que conversaron sobre varios aspectos de la relación bilateral.

Ambas partes revisaron la agenda común, especialmente los aspectos relacionados con la cooperación que Estados Unidos provee a Ecuador en materia de seguridad y medio ambiente, precisó la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, analizaron la continuación de esa cooperación, los proyectos que involucra y los alcances en tiempo y recursos.

Durante la reunión de trabajo, Blinken agradeció la apertura de Ecuador en la recepción de migrantes venezolanos y reconoció el esfuerzo del Gobierno de Quito para llevar adelante un próximo proceso de regularización.

Good to speak with Ecuador’s Foreign Minister @juancaholguin. We have important work to do together in 2022 to help democracies in the Americas meet the aspirations of their citizens, counter narcotrafficking, strengthen our economies, and combat climate change.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 29, 2022