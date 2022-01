EEUU | La Casa Blanca revela el nombre de una de sus candidatas para el Supremo

La Casa Blanca ha confirmado en las últimas horas que la jueza de Carolina del Sur Michelle Childs es una de las candidatas que el presidente estadounidense, Joe Biden, está evaluando para sustituir en el Tribunal Supremo al juez progresista Steven Breyer, que esta semana anunció su jubilación.

Biden anunció esta semana que elegirá a una mujer afroamericana para la vacante de la máxima instancia judicial del país y, desde entonces, se han sucedido las especulaciones sobre quién será la elegida.

Ante los rumores de que Childs estaba entre las candidatas, uno de los portavoces de la Casa Blanca, Andrew Bates, confirmó en un comunicado que la magistrada figura entre «los múltiples individuos que están siendo considerados para el Tribunal Supremo».

Sen. Wicker after the last president promised to nominate a woman, and did: “I have five granddaughters, the oldest one is 10. I think Justice Amy Coney Barrett will prove to be an inspiration to these five granddaughters and to my grown daughters” https://t.co/Hq9dTMGTQ2 https://t.co/PRzXPvF5Pq

