Historias de emprendedores en Táchira: La «joven del plástico» en Rubio

Diariamente, «la joven del plástico» en Rubio recorre las calles del municipio, ofreciendo los productos a los comerciantes de la ciudad, un emprendimiento que tomó y poco a poco ha dado frutos.

La «joven del plástico» en Rubio

Ella es Wendy Contreras, una tachirense de 21 años, quien sale todos los días desde las 5 de la mañana en compañía de su madre y el “carrito”, allí transporta todos los insumos de plástico para ofrecer al público. Contó a NTA que lleva cuatro años en este emprendimiento, pero a pesar de las dificultades, insiste en salir adelante.

Ahora es noticia: CNE declaró improcedente activación del referéndum revocatorio

“Iniciamos con este emprendimiento porque anteriormente trabajamos vendiendo comida, pero para ese tiempo inició la escasez de efectivo y se utilizaba más que todo el punto, y pues no teníamos los recursos para montar uno, entonces buscamos esta alternativa” dijo.

¿Por qué la venta de plástico?

La joven detalló que en un principio el plan era otro, con venta de víveres o verduras, pero luego que surgió la oportunidad de trabajar con insumos de plástico (vasos, platos, bolsas, entre otros) lo tomaron y han salido adelante.

“A pesar de todo este emprendimiento es factible, antes nos dejaba mucha más ganancia, pero debido a toda la situación país obviamente las ganancias han disminuido. Así como se vende se gasta, es más que todo para el día a día, ya no es como antes, pero aun así continuamos, ya tenemos nuestros clientes”, dijo.

La joven del plástico en Rubio también es chef

Sin embargo, esta joven es chef internacional y tiene la firme convicción de desempeñar su carrera en algún momento, pero fuera del país, pues no ve favorable ejercer tal profesión aquí, asegurando que no es bien remunerado “ejercer la carrera de chef en Venezuela no es tan fácil, sobre todo por el pago, no es lo que debería”.

¿La situación país le impide avanzar como joven?

Aseguró que lamentablemente la situación país ha generado muchos tropiezos en su vida, pero esto no es impedimento para ayudar a sus padres y así misma “siempre he llevado la vida día a día, y el país no permite que hagas planes a futuro porque todo puede cambiar, pero aun así continúo luchando por cumplir mis sueños y ayudar a mis padres, mis grandes motores”.

Señaló que a futuro le gustaría culminar otra rama de chef, que es la panadería y repostería, otra de las metas que tiene trazada y que espera cumplir. «Confío en Dios que poco a poco cumpliré mis metas y saldremos adelantes».