Stephen Curry y Kyrie Irving tuvieron emotivo momento tras partido

Los Golden State Warriors y los Brooklyn Nets se enfrentaron el sábado por la noche. Fueron los Warriors los que emergieron con una victoria muy reñida por 110-106 con Stephen Curry y Klay Thompson liderando a los Warriors en la recta final.

Los Nets, por otro lado, fueron dirigidos por Kyrie Irving, quien realizó una de sus mejores actuaciones de la temporada hasta el momento. Después del juego, Stephen Curry y Kyrie Irving compartieron un momento conmovedor en la cancha de baloncesto cuando las dos superestrellas se felicitaron después de una pelea verdaderamente memorable.

Aqui el video:

Two of the leagues best PGs. @StephenCurry30 🤝 @KyrieIrving pic.twitter.com/U9OdGsdXBS

— SportsCenter (@SportsCenter) January 30, 2022