Brasil ayuda a los venezolanos que «huyen del socialismo»

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló este domingo que su país sigue ayudando a los venezolanos que «huyen del socialismo».

En ese sentido, apuntó en su cuenta en Twitter (@jairbolsonaro) que más de 61.000 venezolanos «fueron interiorizados en la actual gestión».

Además, destacó que más de 700 municipios de Brasil ya acogieron a migrantes y refugiados venezolanos.

– BRASIL ABRIGA VENEZUELANOS FUGINDO DO SOCIALISMO / Nação Acolhedora: Mais de 61 mil (92%), foram interiorizados na atual gestão do @govbr . Mais de 700 municípios brasileiros já acolheram os migrantes e refugiados do país vizinho. @exercitooficial @MinCidadania @DefesaGovBr pic.twitter.com/UoOzvnCPiD

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 30, 2022