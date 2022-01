Danry Vásquez habló de afición en República Dominicana

El jardinero venezolano Danry Vásquez, habló de la afición del béisbol de la República Dominicana en el marco de la Serie del Caribe.

Luego de que Magallanes se llevó la victoria con pizarra 4-2 sobre los Criollos de Caguas, en la rueda de prensa que ofrecen los managers y jugadores de los equipos, Vásquez dijo lo siguiente:

“Aquí el fanatismo es bastante grande, aquí me recibieron de una manera muy buena en la República Dominicana.

Estoy agradecido con el equipo que me dio la oportunidad y bueno, ahora que estoy jugando con Venezuela, veo mucha gente en el público que me apoya, que a pesar que tiene la gorra del Licey, me dicen vamos Vásquez que tu puedes.

En el juego 1, el manager salió con su equipo que quedó campeón y era de lógica, pero yo escuchaba a los fanáticos de Dominicana que estaban viendo el juego que decían y donde está Vásquez, fanáticos con la gorra del Licey, osea, fue algo muy bonito haber venido acá, porque realmente me hicieron sentir en casa, el béisbol aquí en Dominicana es demasiado alegre”.

Danry Vásquez: «El béisbol aquí en República Dominicana es muy alegre», sus impresiones luego de la victoria de los @Magallanes_bbc de Venezuela sobre los @CriollosCaguas de Puerto Rico, 4-2, en la @beisboldecaribe Santo Domingo 2022 pic.twitter.com/mkAGzrIutN — Mezcla Deportiva (@mezcladeportiva) January 31, 2022

Autor: Carlos Quijada

Twitter e Instagram: @abogado_quijada