Encanto: El verdadero escenario natural en Colombia que inspiró a los creadores de la película

Además de la influencia cultural de Colombia, Encanto se inspira en el lugar mágico del país para una de sus escenas más importantes

Muchos de los escenarios de Encanto, de Disney, están sacados de paisajes colombianos reales, incluida la localización de una de las escenas más importantes de la película. Dado que los principales largometrajes de animación de Disney abordan diversas culturas y contextos como base de sus historias fantásticas, los elementos sobrenaturales suelen proceder de historias y escenarios reales. Al igual que la historia de la Reina de las Nieves de Frozen refleja los pueblos noruegos y Moana recrea la belleza natural de las islas polinesias, Encanto da vida a algunos de los escenarios más inimaginables, pero totalmente reales, de Colombia.Encanto ha sido alabada por su misterio subyacente, sus temas inspiradores, las pegadizas melodías de Lin-Manuel Miranda y, sobre todo, su impactante animación visual. Esto se debe, en parte, a su colorida e impresionante influencia de Colombia, donde se desarrolla la mágica historia de Encanto. Mientras que los acontecimientos de la vida real colombiana, la tradición y las piezas culturales como la Guerra de los Mil Días proporcionan una base histórica para la encantadora historia de la familia Madrigal, algunos de los aspectos más mágicamente increíbles de la historia están inspirados en historias y lugares reales. Encanto también toma el aspecto de realismo mágico de la historia colombiana de la familia Madrigal al incluir escenarios reales que son tan asombrosos que parecen irreales.

Una de las escenas más importantes de Encanto tiene lugar cuando la Abuela Madrigal encuentra a su nieta Maribel en el río donde nació la magia de su familia, el mismo lugar donde el Abuelo Pedro murió huyendo de la Guerra de los Mil Días de Colombia. Después de pasar la mayor parte de la película con Abuela y Mirabel en desacuerdo, la escena en el río finalmente ve a las dos abrazarse y reconciliarse, llegando a un entendimiento entre ellas acerca de cómo el enfoque de Abuela en la magia pasó factura a la familia, pero todavía les animó a mantener un estrecho vínculo. El momento mágico de Encanto está apoyado por el río aparentemente encantado en el que se encuentran, que está lleno de una variedad de colores vivos e impresionantes que se mezclan en una masa de agua. La belleza del lugar de Encanto parece al principio una escenografía ficticia hecha para reflejar las habilidades fantásticas de los Magrigal, pero en realidad está influenciada por el Caño Cristales de la vida real de Colombia, también conocido como el «Río de los Cinco Colores».

Como prueba de lo espectacular que es la recreación de la belleza natural de Colombia por parte de Encanto, Caño Cristales tiene una verdadera mezcla natural de colores en su río. También llamado el «Arco Iris Líquido», el río real de Encanto brilla con los llamativos colores amarillo, verde, púrpura, negro, azul y, el más vivo, el rojo, cada año desde julio hasta noviembre. Las tonalidades del río colombiano proceden de la vida vegetal natural y de las especies que viven en su lecho, entre ellas las plantas Macarenia clavigera, causantes de su impresionante color rojo. No es de extrañar que Caño Cristales esté considerado como uno de los lugares naturales más bellos de la Tierra, y ahora es uno de los escenarios más espectaculares de una película de animación de Disney.

El director de arte de Encanto, Mehrdad Isvandi, reveló en Instagram que pintó el diseño dos veces al recrear el flujo multicolor de Caño Cristales en la escena culminante de Abuela y Mirabel al final de Encanto, pero aún así sintió que no podía capturar «toda la belleza» de la ubicación de Colombia. Mencionó que cuando los colores se desvían de la norma esperada de un lugar, la mente tiene mayor dificultad para tratar de entenderlo y recrearlo con precisión. Teniendo en cuenta que la escena del río de Encanto presenta uno de los diseños artísticos más bellos de toda la película, el realismo de la misma mejora al saber que también procede de una contrapartida igual de impresionante, si no más, en la vida real. Además, aunque las mariposas amarillas de Encanto no acudan al río en la vida real en la misma cantidad que lo hacen para Abuela y Mirabel, Caño Cristales sigue siendo conocido por la magnífica flora y fauna colombiana que se destaca en la película.