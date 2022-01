Errores que cometes con tus pestañas y no sabías

Cuidar de nuestras pestañas no es un asunto fácil, a veces podemos maltratarlas durante la rutina sin saberlo.

¿Te has puesto rímel antes de rizarlas? Este es uno de los errores que cometes con tus pestañas y podrías hasta quedarte sin pestañas si lo sigues haciendo…identifica cada uno de estos errores ¡sigue leyendo!

Errores comunes con tus pestañas

¿ESTÁ MAL ENCHINAR LAS PESTAÑAS DESPUÉS DE USAR RÍMEL?

Este paso lo acostumbran a hacer cientos de mujeres por creer que así no se bajarán después de aplicar el producto, pero lo que en realidad pasa es que poco a poco se van quebrando ya que al aplicar rímel estas se vuelven rígidas.

PONERTE DEMASIADO RÍMEL

Si usas demasiadas capas de rímel, añades peso innecesario y tus pestañas se pueden cortar.

USAR EL DESMAQUILLARTE INCORRECTO

Por ahorrarse unos pesos extra, muchas chicas usan el mismo desmaquillante de rostro para despintarse las pestañas ¡no lo hagas! El desmaquillante que debes usar para retirar el rimel y maquillaje de ojos debe ser uno con fórmula de aceite.

EXCEDERTE CON EL USO DE PESTAÑAS POSTIZAS

Si no naciste con el pestañon que querías, no tortures a las poquitas que tienes. Si usas demasiado seguido las pestañas postizas, las naturales se debilitan y podrían caerse. Siempre que las vayas a retirar usa aceite y no las arranques.

NO CUIDARLAS

No olvides desmaquillarte, este es uno de los errores que cometes con tus pestañas…los restos de rímel se quedarán en tu piel tapando los poros, además dejarás tus pestañas inmóviles por más horas de lo normal. Acondicionadas con aceites especiales para pestañas.

USAR DIARIO RÍMEL A PRUEBA DE AGUA

Este tipo de rímel es muy difícil de quitar ya que se adhiere mil veces más que el rímel de fórmula regular, al retirarlo puedes perder pestañas. Resérvalo para esos días en que de verdad lo necesites.