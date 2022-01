España | María Barranco rompe a llorar al recordar a Verónica Forqué

María Barranco rompe a llorar tras recordar a su gran amiga Verónica Forqué. La actriz, rota de dolor, ha comentado cómo se ha sentido estos meses sin la presencia de su gran apoyo.

El 13 de diciembre de 2021 falleció Verónica Forqué, una noticia tuvo un gran impacto nacional. La intérprete acababa de dejar ‘MasterChef Celebrity’ y nadie se esperó este triste desenlace, un hecho que dejó a sus compañeros de profesión desolados. Entre ellos, está María Barranco, que acudió a ‘Sábado Deluxe’ y recordó cómo se enteró de la muerte de su amiga.

María Barranco: «Todavía me cuesta trabajo creer que Verónica Forqué se ha ido» #barrancodeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) January 29, 2022

«Lo escuché por la radio y pensaba que había oído mal», expresó la actriz en el programa. «Siento mucha tristeza por la muerte de Verónica Forqué, a veces no me lo creo y pienso que es una pesadilla. Elijo recordarla como tantas veces la viví, porque yo pasé mucho tiempo con ella. A día de hoy sigo sin creerme que ya no está con nosotros, estoy pasando un mal rato hablando de esto», hablaba la malagueña visiblemente afectada.

María Barranco: «Tengo mucha pena por la muerte de Verónica Forqué» #barrancodeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) January 29, 2022

Además, María Barranco reconoció que aún no había sido capaz de llamar a María Iborra, hija de la fallecida, pero que era algo que pensaba hacer a largo plazo. «Diré que no ha habido oportunidad. Ya llegará su momento. Todo llegará», sentenció la estrella del cine.

La actriz se ha venido abajo y ha dejado muy claro que de ser consciente de la situación de Verónica Forqué le habría intentado ayudar. De fondo, el programa proyectó una de las primeras imágenes que se hicieron las amigas juntas, lo que incrementó la tristeza de la entrevistada. «La conocí en El baile del pato, nos hacíamos mucha risa», apuntó la intérprete.