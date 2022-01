España | nunca metas este producto en el microondas

Ya nos ha pasado, hay diversos artículos que no son aptos para dejar en determinados electrodomésticos. Así nunca metas este producto en el microondas, pues seguro lo has puesto alguna vez de forma errónea. Conozcamos cuál es y por qué es mejor que lo mantengas alejado de este electrodoméstico.

Hablamos del papel albal o bien papel aluminio al microondas, pues ya has visto que no es nada bueno.

No metas este producto en el microondas

Esto sucede porque las ondas que interactúan con tus alimentos en este tipo de papel puede generar chispas, un corto circuito o bien hasta un incendio, si no tenemos especial cuidado con ello.

Hablamos de un metal, pues, que conduce la electricidad vía electrones. Como decimos, las ondas electromagnéticas al encontrar un objeto metálico, generan una corriente eléctrica. Y de ahí que se sobrecaliente provocando estas chispas tan molestas.

De igual forma que, con el papel albal, sucede con otros utensilios metálicos como los tenedores o los cuchillos. Esto sucede porque tales metales reflejan las microondas en lugar de absorber, entonces esto rebota del metal a las paredes y viceversa. Así el aparato electrodoméstico se sobrecalienta y es cuando puede estropearse.

De hecho, ya habrás notado que siempre que pones papel albal o bien metal en el microondas sucede lo mismo, por lo que no debes situarlo más veces.

Uso del microondas

Es uno de los aparatos electrodomésticos más destacados y que más usamos en el día a día. Como creemos saber cómo funciona, no acabamos de ver sus instrucciones nunca y quizás no reparamos en que ahí sí pone lo que no debemos introducir en él.

Debes saber que estos hornos, que especialmente sirven para calentar, utilizan ondas y radiación electromagnética generando un campo magnético que hace que las moléculas de los alimentos se agiten.

Lo que no debes meter nunca en el microondas

Existen determinados alimentos que es mejor no calentar en este aparato. Es el caso de cocer un huevo con cáscara, pues esto mejor no hacerlo. De igual forma que calentar verduras de hojas verdes, uvas, bolsas de papel, y recipientes de poliestireno expandido.

Además de ello, y como hemos visto, están los tenedores, cuchillos y otros, de metal; de igual forma que las sartenes y cazuelas de este material especialmente las que tienen mangos de plástico, que no son aptos para este tipo de electrodomésticos porque se derriten.