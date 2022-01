Horóscopo del 31 de enero 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 31 de enero de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este lunes 31 de enero de 2022, la astróloga más acertada del momento nos dirá que nos espera para el último lunes del mes de enero y nos prepara para lo que vendrá.

ARIES

Estás entrando en un periodo crucial de tu vida, en donde estás renaciendo en muchos sentidos y empezando un nuevo ciclo de abundancia para tu signo. Esto también te dice que estás destinado a conducirte a niveles más elevados en tu ambiente de trabajo y sobre todo te llenarás de nuevas experiencias que te harán más fuerte en tu día a día. Rézale y préndele una vela amarilla a tu ángel protector que es el Arcángel Gabriel y veras como te va a ayudar a salir de las malas situaciones.

TAURO

Este lunes estarás un poco molesto contigo mismo porque sientes que no avanzas lo suficiente en tu vida y eso te frustra, pero recuerda que tu signo siempre tiene que estar renovando sus energías para estar en paz. Lo importante es no estancarte y actuar por aquello que quieres para poder lograrlo. Ten cuidado con las traiciones de amigos que están muy cerca de ti y no descuides la salud.

GÉMINIS

Este lunes vas a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Va a ser un fin de semana de lo más divertido, con muchas fiestas en las que conocerás a nuevas amistades. Te compras una bicicleta y decides empezar una rutina de ejercicio. Te viene un dinero extra que no esperabas por medio un premio en la lotería. Tu color: el amarillo, recuerda que la suerte está de tu lado, tómala.

CÁNCER

Ya no seas tan terco con un amor, es mejor cerrar ese circulo en tu vida y empezar a conocer personas más compatibles para ti. Piensas en hacerte una cirugía plástica, piénsalo muy bien, pero sí de verdad es lo que quieres date la oportunidad para sentirte mejor contigo mismo. Será un gran lunes, por lo que debes empezar estos días con el pie derecho y concentrarte en qué deseas en tu vida para estar mejor.

LEO

Este lunes recuerda que no se puede tener todo y más en tu signo de fuego que te traerá días de conflictos amorosos por no saber si quieres seguir con tu pareja o darte un tiempo. Entiende que son tiempos de madurez y a la vez saber qué necesitas para vivir en paz con tu relación sentimental. Te llegan propuestas para irte a vivir al extranjero y al viaje de tu vida.

VIRGO

El signo de Virgo es uno de los mas compasivos y tiernos del Zodiaco, por su amor a la vida que los hace ser grandes líderes creativos y con dones de admiración a la belleza humana, por eso casi siempre buscas el amor verdadero. Este día prende una vela rosa y rézale a tu al Arcángel Chamuel para pedirle lo que mas necesitas y verás que en menos de 11 días va a ser milagro cumplido.

LIBRA

Esta semana tendrás toda la buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida, tu signo está en una época de transformación de energías y eso te ayudará a crecer más profesionalmente, solo trata de quitarte de encima malas amistades que únicamente te quieren por interés económico. Rézale a la virgen María, que es quien te protege de todo lo negativo; préndele una veladora blanca y pon rosas amarillas en tu casa para la abundancia.

ESCORPIÓN

Cuídate este lunes, no arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos y malos entendidos, recuerda que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación amorosa. Rézale y préndele una veladora blanca a tu ángel protector, que es el arcángel Zadquiel, verás cómo te ayuda a estar mejor en tu vida. Trata de no pelear con tus compañeros de trabajo y siempre recuerda estar dispuesto a aprender cosas nuevas.

SAGITARIO

A los Sagitario les molesta que las cosas no se hagan como ellos quieren, pero te traerá dificultades ser controlador y en especial de tu pareja, así que aprende a relajarte. Tendrás exámenes en tu escuela, trata de ser más aplicado en tus estudiosTe busca tu mami para que le ayudes en una situación legal. Eres muy carismático y eso hace que el amor siempre esté a tu lado y esta semana tendrás mucha compatibilidad con los signos de Cáncer y Aries.

CAPRICORNIO

Hoy lunes es tiempo de que tomes decisiones y madures en tu relación sentimental. No te agobies por problemas de pareja, intenta llegar a un acuerdo y si no se puede, es mejor darse un tiempo. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 7 y 30. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda del pasado. Serán días clave para definir tus pasos hacia el éxito, tendrás una propuesta para vivir en el extranjero.

ACUARIO

Este lunes continuamos en tu época de mayor auge, pero evita prometer lo que no vas a cumplir, y más en cuestiones amorosas; es mejor que hables con sinceridad porque al final la verdad siempre sale a la luz. Debes crear tu propio hogar, es decir, son tiempos de vivir solo y un poco aparte de la familia. Tendrás una revisión laboral por parte de tus jefes, así que trata de poner en orden todo tu entorno de trabajo, ya no busques problemas donde no los hay.

PISCIS

Te busca un amor nuevo del signo de Sagitario o Cáncer que será muy compatible contigo, las relaciones nuevas debes llevarlas más despacio para que no abrumes a tu pareja. En lo profesional, harás descubrimientos de aptitudes y eso te hará progresar en lo que te gusta hacer para construir tu patrimonio. Enciende una veladora roja y rézale a tu ángel protector, que es Veuliah; te ayudará para que nunca te falte nada en tu vida terrenal.