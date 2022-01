Joven lleva la cultura venezolana a los colombianos

Carlos Aponte, tiene 25 años de edad, es un joven que nació en la capital de Carabobo, pero su infancia surgió más lejos, en Güigüe, hace unos años tuvo que emigrar por la situación difícil de país; hoy lleva la cultura venezolana a los rincones de Colombia con orgullo y pasión. Allá se dedica a trabajar como guía turístico mientras estudia filosofía, algo que ha logrado con mucho esfuerzo.

Carlos Aponte apasionado por la filosofía y música

Comentó que su madre se dedicaba a la peluquería en su pueblo y desde pequeño fue su figura de enseñanza, lo guio por el camino de la cultura y filosofía. Ahora él se educa formalmente en una escuela de filosofía donde está orgulloso de hablar de las hermosas maravillas de Venezuela y Colombia.

Aponte en Venezuela se destacó en el área de las artes, específicamente en la música, perteneció a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Lamentó tener que dejar sus estudios de Terapia Psicosocial en la Universidad de Carabobo, pero sin dinero y con el país cayéndose en pedazos tomó la decisión de salir.

«Es muy duro pedir»: Comenzó vendiendo caramelos en Colombia

En Colombia comenzó desde abajo, en la venta de dulces y tejidos porque al llegar a su destino otros venezolanos le indicaron que era la única manera de hacer dinero, sin embargo, él buscaba algo más que lo apasionara. Con ayuda de venezolanos y colombianos se fue haciendo un nombre hasta llegar a una escuela de filosofía ubicada en Barranquilla; dónde comenzó a dar conciertos y hablar sobre ambas culturas mientras estudiaba.

«Los venezolanos me dijeron que la única manera de hacer plata aquí es comprándote una bolsa de caramelos y mendigar, me tocó por un tiempo hacerlo (…) luego comencé a hacer pulseras con un grupo de amigos artesanos y vendía en los parques. Allí aprendo a caminar la ciudad distancias largas porque no tenía plata para el transporte».

Aponte explicó que ha tenido una vida difícil, pero la voluntad y actitud positiva no lo deja caer. «Me considero alguien que ve los retos como gigantes, y me gusta tumbar gigantes» contó a NTA. Consideró que la situación de los venezolanos que mendigan en Colombia es un círculo vicioso, porque observó que la mayoría no buscaba mejores oportunidades.

Actualmente, ha logrado conseguir un alivio en Colombia, algo que en su tierra natal en estos momentos se tornaría difícil. Se dedica a dar conciertos y cursos para promocionar rutas turísticas por Barranquilla y lugares cercanos. Además de su beca en la escuela de Filosofía donde ha crecido más de lo que imaginaba que le permite desarrollar su potencial.

Un venezolano que explora Barranquilla

Dijo que los colombianos se sorprenden por lo dedicado que es Aponte para aprender de Colombia y sus rutas, por su trabajo como guía turístico que le proporcionó una visión de su futuro.

«Como es posible que un venezolano sepa más de Colombia y Barranquilla que los que nacimos aquí», exclaman las personas al joven carabobeño.

Entre sus metas está crear una empresa de turismo internacional, sacar sus papeles legales y poder ayudar más a las personas. Es fanático del trabajo voluntario y opina que debe ganar dinero para poder ayudar.

Sobre volver a Venezuela resaltó que debe visitar a su familia, sus amigos y recorrer el país, sin embargo, en cuanto a lo político y social piensa que aún falta mucho camino; debido a que existe una gran herida en cuanto a lo social y se debe aprender a amar y perdonar.

Por último habló de su localidad, Güigüe, donde expresó que es una potencia turística y que sueña con algún día formar parte de quienes incentiven el turismo en la comunidad. Habla cada vez que puede de las maravillas turísticas que hay en Venezuela y que algún día colombianos tengan la oportunidad de visitar.

