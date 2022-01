Los guionistas de Spider-Man: No Way Home tenían planes para más escenas de Daredevil

Tenían planes para más escenas de Daredevil con el Matt Murdock de Charlie Cox que no llegaron a la película

Los guionistas de Spider-Man: No Way Home tenían previsto más escenas con el Daredevil de Charlie Cox. La tercera película en solitario de Tom Holland en el Universo Cinematográfico Marvel cuenta con un reparto repleto de héroes y villanos conocidos. Los esperados personajes van desde los anteriores villanos de la franquicia de Spider-Man, como el Doc Ock de Alfred Molina y el Duende Verde de Willem Dafoe, hasta las estrellas de las anteriores películas, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Spider-Man: No Way Home también incluye la primera aparición del Matt Murdock/Daredevil de Cox en una producción propia de Marvel Studios.

Muchos fanáticos de Marvel están bastante familiarizados con el abogado ciego convertido en justiciero de Cox, gracias a Daredevil de Netflix. La serie duró hasta la tercera temporada y cimentó a Cox como una elección de casting perfecta para Matt Murdock, lo que llevó a la mayoría de los fans a esperar que apareciera en futuras películas del Universo Cinematográfico de Marvel después de que Daredevil fuera cancelado. Tras meses de rumores sobre el regreso de Cox, Spider-Man: Sin vuelta a casa lo trajo oficialmente para ser el abogado de Peter Parker al principio de la película. Aunque el personaje solo apareció en una escena, podría haber habido mucho más de Daredevil.

Como parte de una larga entrevista con The Q&A with Jeff Goldsmith (vía Comicbook), los guionistas de Spider-Man: No Way Home, Chris McKenna y Erik Sommers hablaron del proceso de escritura del guión. También hablaron de la posibilidad de que Spider-Man: No Way Home incluya más escenas de Daredevil. McKenna confirmó que la pareja tenía muchas otras ideas sobre cómo el Matt Murdock de Cox podría aparecer en la película. Sin embargo, al final todos estuvieron de acuerdo en que era mejor limitar el papel de Daredevil en Spider-Man: No Way Home para mantener el enfoque en la historia de Peter Parker.

«Ese fue el reto de esta película al traer a todos estos otros personajes. Nos encantan estos personajes y nos encantaría verlos hacer todo tipo de cosas. Pero la cuestión es, ¿qué espacio hay para ello? Podría ver a cualquiera de estos personajes que hemos traído hacer otra película por sí mismos o en alguna combinación, pero tenemos que, en última instancia, dar servicio a la historia de nuestro Peter Parker y nuestro Spider-Man. No importa lo tentador que sea… Tuvimos tantas ideas en la sala de, ‘¿No sería genial si este tipo hace eso, y estos dos se encuentran y hacen eso…?’ Hay tantas permutaciones emocionantes ahora que estamos jugando en esta caja de arena. Pero al final del día, no podíamos hacer mucho, y no queríamos hacer cosas que nos distrajeran de la historia de nuestro Peter y nuestro Spider-Man. Así que absolutamente, una vez que supimos que íbamos a tener a Matt Murdock, es como, ‘Él podría hacer esto, podría hacer aquello, eso sería tan genial, ¿no sería genial?’ … Pero en última instancia, siempre tuvimos que retroceder en muchas cosas para asegurarnos de mantener nuestro enfoque.»

La explicación del pequeño papel de Daredevil en Spider-Man: No Way Home proporcionada por los guionistas tiene sentido. La película ya era bastante ambiciosa en cuanto a la historia que quería contar, y a todos los personajes que necesitaba involucrar para hacerlo correctamente. Cinco villanos del multiverso, otros dos Spiderman, el Doctor Strange, Daredevil y los habituales de la trilogía de Homecoming, como la tía May, MJ y Ned, desempeñaron papeles importantes. En última instancia, el cameo de Cox como Matt Murdock funcionó a la perfección en el contexto de Spider-Man: No Way Home, ya que la película no tenía mucho espacio para que volviera en base a su atestada trama; a menos que Daredevil se hubiera unido al trío de Spider-Men en la pelea final.

Aunque la mayoría de los espectadores querían ver mucho más de Daredevil en Spider-Man: No Way Home y pueden sentirse decepcionados al saber que podría haber tenido un papel más importante, su futuro en el MCU sigue siendo bastante brillante. Marvel Studios no ha confirmado oficialmente que Charlie Cox vaya a interpretar a Daredevil en otros proyectos de la Fase 4 del MCU. Sin embargo, cada vez hay más expectativas de que Matt Murdock esté en She-Hulk e interactúe con la Jennifer Walters de Tatiana Maslany. Este es uno de los muchos proyectos del MCU en los que podría aparecer Daredevil, ya que Eco y Moon Knight también son posibles. En cualquier caso, Marvel Studios no traería a Cox para este pequeño papel y no volver a utilizarlo, por lo que Spider-Man: No Way Home debería ser solo el comienzo de su andadura.