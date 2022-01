Maquillaje natural o color nude: cómo conseguir el efecto “cara lavada”

Color nude en maquillaje: cómo conseguir el efecto “cara lavada”

Conseguir un look natural y que esté tan bien cuidado al detalle que parezca que no estamos maquilladas es todo un arte. El maquillaje color nude es perfecto para esos días en los que necesitas algo de maquillaje pero no te apetece llamar mucho la atención con colores potentes. También es perfecto para una noche de verano en la que gracias al sol tu maquillaje no necesita de mucho más que unos toques estratégicos en el rostro para darle la luminosidad y el efecto natural y de “cara lavada” que queremos conseguir.

Para aquellas que no quieran renunciar al maquillaje, el color nude, muy de moda en las últimas temporadas, se convierte en su mayor aliado. El secreto está en la base. Dependiendo del evento y del momento del día puedes utilizar:

1. Crema de día, BB cream o CC cream: para conseguir un efecto más ligero que con las bases de maquillaje.

2. Foundation o base de maquillaje: para un look natural más elaborado: siempre dará una mayor cobertura al rostro. Pero sobre todo, ten en cuenta que ahora existen muchos productos de texturas super ligeras y livianas con las que conseguir un look color nude perfecto.

¿Cuál es el paso a paso para un maquillaje nude perfecto?

1. Primer (opcional): para conseguir un acabado más duradero también puedes aplicar primero una “primer” que además aportará luz a tu rostro.

2. Foundation: lo que buscamos al fin y al cabo es un efecto embellecido y sin imperfecciones por lo que una base de maquillaje (ligera como decíamos antes), se hace imprescindible para nuestro maquillaje natural. Unificar nuestra piel y cubrir cualquier tipo mancha,imperfecciones, granitos, rojeces, poros… es el objetivo de un buen maquillaje natural.

No olvides aplicarlas también en el cuello para que no se note corte de color. Incluso, si quieres un mejor efecto. Incluso, si se trata de una ocasión especial, como una boda o una fiesta, puedes aplicar el maquillaje también en el escote.

3. Corrector: si no tienes ojeras este paso puedes saltarlo pero para unificar el color del maquillaje y tapar bolsas y ojeras es importante que utilices un buen corrector. Da igual el tipo que uses, todo dependerá del tipo de piel que tengas, existen en crema, líquidos, en stick… todo es cuestión de ir probando para dar con el que mejor le siente a tu piel. Pero los correctores que deberás utilizar son varios dependiendo de la imperfección que queramos cubrir:

– Verde: para rojeces

– Amarillo: para ojeras color violeta u oscuras

– Damasco/beige: es para marcas, manchas o signos más evidentes de cansancio.

4. Polvos: para darle un acabado mucho más definido y que el maquillaje además te dure puedes optar por aplicar unos polvos para sellar tanto la base como los correctores que hayas utilizado para cubrir imperfecciones. Unos polvos de sol serán perfectos para el verano mientras que puedes optar por unos polvos más traslúcidos para otras épocas del año para que simplemente tengan la función de sellar el maquillaje sin aportar color.

5. Sombra de ojos: como sombras de ojos utilizaremos un color nude o bien un color rosita para cubrir tanto el párpado móvil. Puedes utilizarlas también en un tono más marrón como delineadores tanto para la línea de agua superior como para la inferior, por debajo de las pestañas. Una buena máscara de pestañas tanto en color marrón como en color negro abrirá la mirada y crear ese efecto de profundidad que buscamos. ¡Eso sí! Ten en cuenta siempre que la textura de la máscara de pestañas sea ligera para que el efecto natural siga existiendo.

Los expertos en belleza también recomiendan en vez de usar máscara de pestañas, crear puntitos con delineador marrón entre las pestañas y después aplicar un poquito de máscara de pestañas.

6. Iluminador: aportamos un toque de luminosidad en las zonas en las que la luz incide en nuestro rostro de forma natural: en pómulos, tabique nasal, arco de cupido y bajo las cejas. ¡Este paso es imprescindible para conseguir el buscado efecto belleza!

7. Colorete: como toque final aportamos el rubor en las mejillas. Siempre debe ser lo más natural posible para conseguir ese maquillaje color nude que buscamos por eso, el rubor rosa sería para aquellas con pieles claras y cabellos más rubios, rubio ceniza, platinos…Aquellas más morenitas puedes usar colores más marrones e incluso tirando a los terracota. Y aquellas que tengan una piel más intermedia o pelo cobre o pelirrojo pueden optar por aquellos coloretes en tonos coral. Muy importante que el blush se funda con la base para conseguir el efecto más natural posible.

8. Labial: a quien prefiere los tonos mate y quien los tonos glossy. Elijas el que elijas ten en cuenta de que siempre esté entre la gama de colores más naturales posible. Los rositas, los colores beige, marrones tonos nude muy naturales o simplemente un bálsamo, vaselina o brillo serán perfectos para completar tu look color nude.

Uñas en tonos nude

Las uñas en tonos nude también merecen una mención. Aunque no forman parte del maquillaje como tal, son el toque que falta para conseguir un total nude look. Por no hablar de que la manicura en estos tonos está más de moda que nunca. Es perfecta para cualquier ocasión, tanto para bodas como para el día a día. Eso sí, es importante elegir el tono adecuado para que destaque un poco en tu piel. Así que, ¡ya sabes! Si quieres un maquillaje completo en este color, no puedes olvidarte de las uñas.

¿Has tomado nota? Lo mejor del maquillaje color nude es que, al ser neutro, queda bien con cualquier tipo de look. Tanto si llevas un vestido o cualquier otra prenda como los zapatos o el bolso en este color, como si llevas un estilismo en otros tonos. Queda bien con negro, rojo, rosa, blanco… ¡es muy versátil! Además, como es muy discreto, es elegante y puede funcionar muy bien en ocasiones en las que necesites un look sobrio como una reunión o un evento de trabajo.

Por otro lado, este tipo de maquillaje también puede ser ideal en un look de invitada o de fiesta, sobre todo si el vestido o la prenda de ropa que lleves son muy llamativas. Puede ser una buena forma de equilibrar el estilismo y conseguir un resultado más natural, especialmente si no sueles maquillarte mucho. Así no te sentirás disfrazada. No obstante, también se puede adaptar dándole un toque de color en los labios o en los ojos.

Si necesitas inspiración, solo tienes que adentrarte en nuestra galería de fotos y echar un vistazo a los looks que hemos seleccionado. Sin duda, el color nude es perfecto para potenciar la belleza natural. Lo mejor de todo es que seguramente ya tengas todo lo que necesites para probar este maquillaje sin necesidad de comprar nada. Así que no te lo pienses más… ¡se convertirá en tu favorito!