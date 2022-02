Cómo hacer adornos de Halloween

Una de las tradiciones más populares de la noche de Halloween es la de decorar el hogar con adornos monstruos, espeluznantes y aterradores. Cada vez más la gente tiende a elaborar sus propias decoraciones con materiales reciclados y obtener adornos mucho más económicos y originales. Además, la mayoría de ellos constituyen manualidades aptas para los niños, por lo que resulta un motivo perfecto para pasar un rato divertido con los más pequeños de la casa. Sigue leyendo este artículo de unComo, descubre cómo hacer adornos para Halloween y sorprende a todos tus invitados con estas originales ideas.

Para dar a tu casa un aspecto tenebroso, oscuro y terrorífico, olvídate de la iluminación eléctrica y opta por las velas, todo un clásico que no puede faltar en tu decoración de Halloween. Para ello, te proponemos elaborar distintos portavelas con materiales que todos acostumbramos a tener en nuestro hogar, botellas de plástico y naranjas. El procedimiento para ambos tipos es muy sencillo, consulta nuestros artículos de cómo hacer un portavelas de naranjas y cómo hacer portavelas para Halloween.

Si dispones de una cafetera de cápsulas Nespresso o similar, puedes elaborar adornos muy sencillos y rápidos que encantarán a los niños y te permitirán llenar tu casa de murciélagos, arañas y pequeñas calabazas por un coste muy económico. Si deseas realizar una decoración completa estos animales tan ligados a la noche de Halloween no pueden faltar en el salón de tu casa y habitaciones. No te pierdas nuestros artículos de murciélagos, arañas y calabazas con cápsulas de café y busca los mejores rincones para colgarlos. Si te gustan las arañas y quieres conocer otras formas de hacer este tipo de adornos, te proponermos elaborarlos con hueveras, no te pierdas el vídeo en el que te mostramos cómo hacer arañas con hueveras.