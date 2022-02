¿Conoces los mejores trucos de maquillaje para afinar tu nariz?

¿Sabes cómo conseguir una nariz más fina gracias al maquillaje? Los polvos bronceadores y las brochas no son nuestros únicos aliados. Kim Kardashian y Jennifer Aniston utilizan como nadie el iluminador para resaltar los puntos fuertes de sus rostros. Sigue su ejemplo y nosotras te damos los mejores consejos para afinar ópticamente tu nariz.

Todas hemos querido en alguna ocasión cambiar algo de nosotras mismas que no nos agrada, pero someterse a una operación estética no es algo que debamos decidir a la ligera. La nariz es una de las partes del rostro que más preocupa a la mayoría de mujeres, por lo que también es uno de los retoques faciales más demandados a la hora de pasar por un quirófano. ¿Qué pasaría si te dijéramos que no es necesario recurrir a la cirugía para afinar y reducir ópticamente el tamaño de nuestra nariz? ¡Olvídate de David Copperfield, esto sí que es verdadera magia!

Existen muchos tipos de nariz, y seguro que todas le ponemos alguna pega a la nuestra: demasiado larga, demasiado corta, muy puntiaguda o más ancha de lo que nos gustaría. Jugar y experimentar con el bronceador y el iluminador es la mejor manera de conseguir la forma que más te guste.

Nariz ancha

Si tienes la nariz ligeramente ancha, puedes aplicar una base de un tono más oscuro que tu color, en ambos lados de la nariz e ir difuminando suavemente hacia tus mejillas, haciendo que todo quede lo más uniforme posible. A continuación, aplica un corrector o un iluminador en el puente de la nariz. Así conseguirás destacar la parte más delgada de la nariz.

El stick Master Contour de Maybelline New York te permite aplicar un tono más oscuro en las zonas que quieres disimular y un tono más claro en las que necesites resaltar. Pinta ligeramente los lados de la nariz con la parte oscura del lápiz y difumina, tu nariz parecerá notablemente más fina.

Nariz alargada

Si tu nariz es más larga de lo que te gustaría, aplica un poco de base más oscura en la punta y por debajo (entre las fosas nasales). De esta manera parece algo más corta.

Centrar la atención en otras áreas

Jugando con los polvos bronceadores y el iluminador puedes dar énfasis a otras partes del rostro, por lo que vas a conseguir reducir al mínimo la atención sobre esa zona. Nuestra recomendación son los polvos Wake Up & Glow de L’Oréal Paris, el 77% de sus ingredientes son de origen natural y su tono es perfecto para combinar con highlighter.

Definir los pómulos y el arco de la ceja aplicando las técnicas de contorneado del rostro, dará la impresión de una nariz más definida. ¡Solo con desviar la atención!

​Utiliza un iluminador nacarado en el puente de la nariz para suavizar la forma de tu nariz, y así equilibrar el resto del rostro.

Una buena opción es el Master Strobing Stick de Maybelline, su tono nacarado es perfecto para disimular la nariz.

Dale color a tus labios

Si no quieres cambiar la forma de tu nariz, pero sí desviar la atención de ella, no hay nada tan efectivo como un labial potente. Además, le dará un toque de color muy favorecedor a tu look. ¡La gama de colores de L’Oréal Paris Color Riche Mate nos encanta!

Evita el maquillaje intenso

Sin embargo, elegir unos ojos ojos muy recargados no te ayudará a desviar la atención de la nariz, sino que la resaltará más. Opta por un look más natural, como un delineado o unas sombras en tonos nude, beige o champán. La paleta de sombras The Nudes de Maybelline New York es ideal para ti.

Ilumina con el corrector

Las ojeras centran muchísimo la atención sobre la nariz. Para evitarlo, utiliza un corrector que además sea iluminador en el contorno de ojos. Si no tienes ningún corrector que ilumine, utiliza un tono que contrarresta el de tu ojera, y a continuación aplica otro más claro en la zona del lagrimal. Así añadirás un punto de luz que despertará tu mirada al instante. El corrector de ojeras de Accord Parfait de L’Oréal corrige tus ojeras a la vez que ilumina.

El pelo

Incluso el cabello puede ayudarte a desviar la atención de la nariz. ¿Cómo? Evita la raya al medio, ya que al llevar una separación simétrica la atención estará dirigida al centro del rostro. Además, si tienes la nariz ligeramente torcida, te recomendamos que te hagas la raya en el lado opuesto, ya que así equilibrarás esa desviación.