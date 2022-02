EEUU | Muertes por atropello con fuga subieron 18 % en Florida, con 304 fallecidos

Un total de 304 personas murieron en 2021 en Florida en atropellos por vehículos cuyos conductores se dieron a la fuga, un 18 % más que en 2020, y además hubo un aumento del 20 % en el número de heridos graves en este tipo de accidentes, según datos oficiales.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos a Motor de Florida (FLHSMV) indicó este martes que de los fallecidos el año pasado, 169 fueron peatones y 45 ciclistas, un 70 % del total de las muertes por «choca y huye (hit and run en inglés)».

El informe anual del FLHSMV muestra un alarmante aumento de muertes por accidentes en los que el presunto causante se dio a la fuga, desde los 197 y 213 contabilizados en 2015 y 2016, respectivamente.

