El comentario de Whoopi Goldberg sobre el Holocausto

La actriz y moderadora del programa The View, Whoopi Goldberg, afirmó que «el Holocausto no se trata de raza», y causó indignación en algunos usuarios de las redes sociales.

Los comentarios de Goldberg se produjeron durante el programa de entrevistas de ABC, el pasado lunes. Un segmento fue dedicado a la decisión de un distrito de Tennessee, acerca de prohibir «Maus», una novela gráfica que muestra los horrores del Holocausto.

A inicios de enero, la Junta de Educación del condado de McMinn, en Tennessee, eliminó el libro de su plan de estudios de artes del lenguaje inglés de octavo grado, alegando que sus blasfemias, desnudez y descripción del suicidio, eran inapropiados para niños de 13 años.

«Me sorprende que eso los haya hecho sentir incómodos, el hecho de que haya algo de desnudez», dijo Goldberg en la transmisión. «Quiero decir, se trata del Holocausto, el asesinato de seis millones de personas, pero ¿eso no te molestó?», explicó.

Pero luego la actriz continuó, «si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto. Porque el Holocausto no se trata de raza. No, no se trata de raza».

Posteriormente, la coanfitriona, Joy Behar, argumentó que los nazis dijeron que los judíos eran una raza diferente.

A lo que Goldberg respondió, «pero no se trata de raza. No lo es. se trata de la inhumanidad del hombre hacia otro hombre».

La copresentadora, Ana Navarro, también participó en el debate y añadió que «se trata de la supremacía blanca. Se trata de perseguir a judíos, gitanos y romaníes».

«Pero estos son dos grupos de personas blancas» contestó Goldberg.

Sara Haines, también copresentadora, indicó que los nazis «no los veían como blancos».

Así que Goldberg, volvió a comentar, «¡Pero te estás perdiendo el punto! En el momento en que lo conviertes en una carrera, se va por este callejón. Hablemos de lo que es. Es cómo las personas se tratan entre sí. Es un problema».