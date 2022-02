¿Te das cuenta de que aparecen algunas líneas y arrugas nuevas cuando te miras al espejo? Pues sí, a todas nos sucede. Pero si no quieres dejar que esas arrugas aparezcan debes saber que nunca es demasiado temprano (o demasiado tarde) para mantener su rutina de cuidado de la piel contra el envejecimiento.

Frena los signos del envejecimiento con estos tips. Foto: Pexels

Pero seguro que no es fácil saber por dónde empezar, especialmente cuando el mercado está inundado de productos que dicen hacer tanto; todo puede parecer un poco abrumador (especialmente cuando derrochas en productos de belleza que no cumplen sus promesas). Pero te decimos algunos tips para ayudar a combatir los signos del envejecimiento.

COMIENZA A USAR UN TRATAMIENTO CON RETINOL

Si no has comenzado a usar el retinol, hazlo cuanto antes. Sin duda, es uno de los mejores ingredientes antienvejecimiento. El retinol es una forma de vitamina A es un verdadero caballo de batalla cuando se trata de revertir los signos del envejecimiento, y ofrece enormes beneficios para una variedad de problemas de la piel.

Este ingrediente superestrella funciona como un antioxidante para proteger la piel de los radicales libres, aumentar la producción de colágeno y acelerar la renovación celular (al exfoliar la piel). Además de sus beneficios iluminadores y su capacidad para igualar el tono de la piel y reducir la pigmentación, el retinol también puede reducir la aparición de arrugas y líneas finas e incluso tratar los brotes (es un sueño para todos los tipos de piel, pero especialmente para las pieles grasas).

USA UNA CREMA HIDRATANTE DIARIA CON PROPIEDADES ANTIENVEJECIMIENTO

Puede ser complicado encontrar una crema para la cara que aborde todas tus preocupaciones contra el envejecimiento en una pequeña bañera brillante, pero solo tienes que saber qué buscar.

Las mejores cremas antiarrugas contienen ingredientes como alfa hidroxiácidos (AHA) y beta hidroxiácidos (BHA), vitamina C, ácido hialurónico, péptidos y niacinamida. Estos ingredientes funcionan en combinación para hidratar, rellenar, exfoliar suavemente las células de la piel y reducir la aparición de líneas finas y arrugas.

También es importante recordar que las cremas antiarrugas no son una solución mágica que funcionará al instante: deben aplicarse regularmente y dos veces al día tu crema hidratante diaria por la mañana y una crema de noche antes de acostarse para que usted pueda ver resultados

NO TE OLVIDES DE TU CUELLO Y ESCOTE

Si bien la mayoría de nosotras tenemos nuestra rutina de limpieza e hidratación, ¿cuántas olvidamos prestar atención a nuestro cuello y pecho? Descuidar el cuello y el escote puede dar lugar a que esa área sea más susceptible al envejecimiento.

Y desafortunadamente, no se trata solo de arrojar las mismas cosas para tu cara hasta tu pecho. La piel sensible en esta área es completamente diferente a la piel de tu cara, por lo que no podemos tratarla de manera tan agresiva.

Es mejor buscar fórmulas creadas específicamente para tratar esta área; busca productos que contengan retinol o AHA, ya que este tipo de ingredientes resurgirán las arrugas y desvanecerán el tono desigual, mientras que ingredientes como el ácido hialurónico mejorarán la textura y la hidratación.

ACTUALIZA TU ALMOHADA

Si bien todos estamos de acuerdo con obtener un sueño reparador, es posible que no te des cuenta de que podrías estar agregando más arrugas a tu cara simplemente dormitando. Sí, a lo largo de los años, la presión y la fricción repetitivas en la piel pueden envejecer dramáticamente. ¿La respuesta? Almohadas antienvejecimiento.

Si no puedes aprender a dormir boca arriba existen fundas de almohada de seda y son la mejor opción para dormir sin arrugas. Cambia tu funda de almohada de algodón a una tela sedosa: la superficie resbaladiza causa menos fricción, lo que ayuda a evitar que se formen esas arrugas profundas.