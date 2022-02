Hallaron sin vida a actor de The Walking Dead en un puente de Georgia

El actor Moses J. Moseley, uno de los «zombies» más populares de la serie The Walking Dead, falleció el 26 de enero a los 31 años, según el comunicado de su mánager.

«Te amo Moses. Tuvimos tantos años increíbles de amistad juntos, siempre nos divertimos mucho juntos. Me alegro de que hayas sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Se te extrañará mucho», escribió Tabatha Minchew en Instagram.

Aunque no se precisó la causa de su deceso, medios locales reseñaron que su cuerpo fue encontrado en un puente sobre la autopista, en la zona de Hudson Bridge, Georgia.

Tal parece que la estrella de televisión había sido reportado como desaparecido por sus familiares una semana atrás.

Sin embargo, no trascendieron otros detalles al respecto. Las autoridades acudieron a la escena del crimen para recopilar evidencias y determinar las misteriosas circunstancias de su muerte.

La web TMZ destacó que la primera hipótesis apunta al suicidio y debido a esto, se tratará de determinar si el actor disparó el arma que acabó con su vida.

Moseley inició su carrera como modelo y actor en 2010, pero su oportunidad de oro llegó con la serie The Walking Dead, en la que ganó popularidad por interpretar a la icónica mascota zombi de Michonne.

En los años siguientes, participó en otras reconocidas producciones como Watchmen, de HBO, y actuó en la película Los Juegos del Hambre: En Llamas.

La compañía Avery Sisters Entertainment se pronunció sobre su muerte y extendieron el pésame a los allegados del actor.

Con gran pesar, nosotros ofrecemos nuestras más sinceras y profundas condolencias a la familia y a los amigos de nuestro amor, Moses J. Moseley», expresaron.

Del mismo modo, la cuenta oficial de The Walking Dead dedicó un emotivo mensaje al artista. «Nuestros pensamientos y plegarias están con él», escribieron.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022