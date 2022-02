Perú | Barrios Altos: hombre fue baleado al salir de fiesta

El agraviado, que se encontraba en Barrios Altos, fue trasladado hasta el hospital 2 de Mayo, pero falleció durante el trayecto.

Un hombre que tendría alrededor de 30 años recibió doce disparos mientras dejaba las instalaciones de una fiesta. Esta se realizaba en en la cuadra 4 del Jr. Coronel Zubiaga, en Barrios Altos, Cercado de Lima, la noche del último domingo.

Según lo informado por la prensa, los vecinos contaban con cajas de cervezas y bailaban al ritmo de la música en medio de la pista cuando ocurrió el asesinato. De acuerdo a los testigos, el hombre fue seguido por dos personas que portaban armas, quienes iniciaron un tiroteo.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona se logra ver que el joven de 30 años acabó gravemente herido en el pavimento con su motocicleta en plena pista. Algunos transeúntes que se encontraban en el lugar intentaron ayudarlo.

Se supo que la víctima, quien todavía no ha sido identificada, fue llevada hasta el hospital 2 de Mayo. No obstante, debido a su estado crítico no aguantó y murió durante el camino.

Mientras tanto, un gran grupo policial acudió a la zona para despejar las calles, donde habían personas bebiendo en la calle a pesar de las normas por el estado de emergencia.

La Policía presume que el asesinato se trataría de un ajuste de cuentas.