Torta de queso criolla

Los ingredientes

220 g de mantequilla

750 g de azúcar

6 huevos separados

1 taza de leche

2 cucharadas de harina de trigo

250 g de queso blanco duro rallado

250 g de queso amarillo rallado

La preparación

Precalienta el horno a 350º F / 175º C. Bate la mantequilla con el azúcar hasta que obtengas una mezcla cremosa. Añade las yemas y la leche, alternándose. Deja de batir, incorpora la harina de trigo y bate suavemente a mano con la espátula de goma. En un recipiente aparte, bate las claras a punto de nieve e incorpora suavemente los dos tipos de queso. Ahora mezcla todo con la espátula de goma en movimientos envolventes. Transfiere la mezcla al horno y hornea a 350º F / 175º C hasta que dore. Una vez que esté dorada en la superficie, baja la temperatura a 250º F / 120 º C, coloca la torta en la parte más baja del horno y hornéala durante una hora aproximadamente. Inserta el palito de madera para saber si está lista. La torta debe estar bien fría antes de desmoldarla. Déjala reposar hasta el día siguiente para eliminar el aceite sobrante. Sirve la torta a temperatura ambiente.