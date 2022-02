Venezolanos en EE. UU. son deportados a Colombia bajo el Título 42

1347648

Caracas.- El gobierno de Estados Unidos comenzó a ejecutar deportaciones de venezolanos hacia Colombia si residieron en dicho país con anterioridad. Las expulsiones se han ejecutado bajo la medida conocida como Título 42.

El Título 42 es una restricción fronteriza para regresar a migrantes que intentan ingresar por la frontera con México para evitar la propagación de COVID-19. La medida de salud pública fue implementada durante el gobierno del expresidente Donald Trump y se ha mantenido durante la administración de Joe Biden.

Un comunicado del gobierno estadounidense, indicó que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a realizar las expulsiones de los venezolanos hacia Colombia luego de haber mantenido conversaciones con las autoridades del país sudamericano.

El Título 42 establece que los migrantes pueden ser expulsados de forma inmediata. Esto llevó a que se efectuara el primer vuelo hacia Colombia este 27 de enero, donde iban colombianos y solo dos venezolanos.

«Luego de discusiones con Colombia, el Departamento de Seguridad Nacional empezó a expulsar a ciudadanos venezolanos a Colombia que anteriormente vivieron allí, bajo la orden de salud pública Título 42”, dice el comunicado del Gobierno estadounidense.

Sin embargo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó este martes 1 de febrero que el gobierno haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para recibir a los venezolanos deportados.

«Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados (…) Si están bajo el estatuto de protección pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país», aseveró Ramírez.

Por su parte, El Comité Internacional de Rescate (IRC) cuestionó la medida asegurando que se utiliza el Título 42 para expulsar a los solicitantes de asilo que huyen de la crisis de su país. “Lamentamos la noticia sobre esta medida para seguir expulsando a solicitantes de asilo que buscan seguridad en Estados Unidos; ahora da un paso más para enviar venezolanos a Colombia»

«El IRC ha abogado durante mucho tiempo por la terminación de políticas dañinas que bloquean el acceso al asilo, así como por un programa de recepción humanitaria centrado en la protección y basado en la comunidad que garantice que los solicitantes de asilo reciban una bienvenida digna», cita el comunicado.

Con información de Efe y Noticias Caracol.

