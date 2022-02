Así reaccionó Tom Holland a la recaudación de ‘Spider-Man: No Way Home’

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue uno de los sucesos más importantes del 2021, ya que se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, incluso rebasando ‘Avengers: Infinity War’, además de romper todo tipo de récords en un momento en que las personas todavía no estaban seguras de regresar a los cines, pero al parecer no todos estaban enterados de la magnitud de la película y en una reciente entrevista Tom Holland descubrió la recaudación de ‘No Way Home’.

‘Spider-Man: No Way Home’ llegó a las salas de cine para finales de 2021 y rápidamente se convirtió en todo un suceso, al lograr recaudaciones nunca antes vistas a pesar de la pandemia y actialmente es la sexta película con mayor recaudación en la historia, motivo por el cual se realizarán tres películas más del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, además de una mayor sincronía con Sony Pictures.

En una entrevista para BackstageOL como parte de la promoción de la película ‘Uncharted’, Tom Holland descubrió la recaudación de ‘No Way Home’, ya que se informó al actor que su película estaba a 20 millones de ser la película más taquillera en EU, dato que Holland desconocía y se vio muy sorprendido de esos números que no tenía conocimiento.

Después de estar más de un mes en pantallas, ‘Spider-Man: No Way Home’ sigue en muchos cines del mundo, aunque parece un tanto complicado que esta producción pueda lograr más recaudación tomando en cuenta que películas como ‘Scream’ han logrado rebasarla en taquilla, aunque habrá que esperar hasta la recaudación final para saber si logra ascender dentro de las películas más importantes no sólo dentro del género de los superhéroes, también de la historia.

Wipy