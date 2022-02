Ben Simmons le manda fuego al mundo de la NBA

El jugador de los Sixers de Philadelphia, Ben Simmons, hasta el momento no había hablado sobre su situación con el equipo y las razones por las que no ha disputado ni un solo juego en la NBA 2021-22.

Ben Simmons ha perdido unos 19 millones en lo que va de la temporada y va rumbo a perder unos 12 millones desde la fecha hasta que culmine la temporada de la NBA, sin embargo, este ha dejado claro que el dinero ni siquiera le importa.

Ben Simmons has lost over $19 million in fines since the season began and could lose another $12 million by the end of the season, per @ramonashelburne

“‘We don’t give a f*ck about the money,’ one source close to Simmons says” pic.twitter.com/mqNqoljT13

— NBA Central (@TheNBACentral) February 1, 2022