Los armarios de madera suelen ser uno de los sitios preferidos de los niños para colocar pegatinas. A primera vista, quitar los restos de adhesivo de la madera parece una tarea interminable. Por otro lado, la madera es más susceptible a rayarse y sufrir daños, por lo que hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de quitar el pegamento. Ten en cuenta lo siguiente para conseguir salvar tus muebles de madera y dejarlos como nuevo:

Si, además de los muebles de madera, también te encuentras con un caso de pegatinas o pega en las alfombras, puedes descubrir Cómo quitar el pegamento de las alfombras dando clic al enlace y visitando nuestro artículo al respecto.

Cómo quitar el pegamento de las etiquetas en la ropa

Ante todo, ten en cuenta que las etiquetas de tu ropa y los restos de pegamento no van a desaparecer tan solo lavando la prenda en la lavadora. Como hemos dicho, la gran mayoría de los pegamentos son solubles en aceite, no en agua. Aún así, ¿no estropearemos el tejido si lo frotamos con aceite? La respuesta es, por supuesto, sí. Por tanto, para quitar el pegamento de las etiquetas en la ropa deberemos pensar en sustituir el aceite por otro solvente. La respuesta está en el alcohol, aunque no lo usaremos solo y siempre tendremos que fijarnos en el tipo de tejido.

El alcohol, mezclado con jabón, es una de las soluciones más eficaces para eliminar los restos de adhesivo de la ropa. Lo mejor es escoger un jabón adecuado al tipo de textil pero, generalizando, el jabón de Marsella de toda la vida resultará perfecto para cualquier tejido y no dañará las telas delicadas. Para eliminar el pegamento de la ropa, toma en cuenta lo siguiente:

El proceso para quitar el pegamento de las etiquetas de la ropa es el mismo: empapa algún trapo, tela o esponja que no deje restos y frótalo suavemente sobre la etiqueta.

Si hablamos de tejidos resistentes, hay más soluciones. La acetona (la misma que utilizamos para eliminar el esmalte de uñas) es muy eficaz para quitar pegamentos.

Si usamos acetona, debemos tener cuidado con los colores, ya que su poder corrosivo puede dañarlos. También podemos utilizar algún quita esmaltes que no contenga acetona.

Si la mancha de pegamento es apenas visible, puedes intentar quitarla con agua tibia, ya que el pegamento se disuelve con el calor.

No es buena idea utilizar el calor sobre etiquetas o restos de adhesivo grandes. Por ejemplo, si utilizas una plancha sobre una etiqueta, es muy posible que el pegamento se extienda en la ropa y penetre más en el tejido, además de manchar la plancha. Pero en los tejidos delicados, empaparlos con agua caliente puede ser una posible solución, rápida y sin peligro para la prenda.

En nuestro artículo Cómo quitar pegamento de la ropa te damos más trucos, consejos y soluciones para limpiar tus prendas por completo.