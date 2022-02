¿Cómo recuperar fotos enviadas por Instagram?

Instagram Direct y las fotos efímeras

Es fundamental ser consciente de cuáles son las diferentes alternativas que existen cuando se quiere enviar fotos en la mensajería de Instagram, ya que las opciones son hasta tres.

Tenemos las fotos fijas en el chat, las fotos fijas no visibles y, claro, las fotos efímeras no visibles. Básicamente, todas estas características tienen que ver con preservar nuestra privacidad en línea. Pero mientras que la primera y la segunda no desaparecen, en el tercer caso sí se esfuman.

Es decir, Instagram ha pensado específicamente en las fotos efímeras no visibles para que nadie más pueda acceder a ellas una vez que han sido vistas. Ni siquiera quien las ha enviado debería poder hacerlo. A menos, evidentemente, que esté almacenada dentro de su Galería de fotografías.

En el caso de las fotos fijas y las fotos fijas no visibles, estarán siempre allí para que las recuperes.

¿Cómo recuperar una foto efímera enviada Instagram Direct?

Por lo tanto, podríamos decir que no existe solución alguna para recuperar una foto efímera enviada por Instagram Direct, ya que hablamos de una prestación que ha sido diseñada justo para impedirlo.

La única salida posible es que, si hemos enviado esa imagen luego de hacerla con la app de Cámara, ésta se encuentre disponible en la Galería, buscándolo para volver a visualizarla.

¿Se puede capturar una imagen efímera de Instagram Direct?

Como lamentablemente no puedes recuperar una foto efímera enviada por Instagram Direct, puede que un consejo te ayude, y te permita evitar que te quedes sin esa imagen en el futuro.

Para ello, tienes que, o bien hacer la foto con la Cámara como decíamos, o hacerle una screenshot. Aunque envíes una foto efímera por Instagram, si le haces una captura de pantalla al abrirla, podrás volver a verla cuantas veces quieras, al guardarse en la sección de Screenshots de tu smartphone.

Si haces una captura de pantalla a la foto efímera de otra persona, recuerda que se lo notificará.

Con información de OKDiario