Cura revela que esta canción se basa en un salmo de la Biblia, dato se vuelve viral

La religión ha servido de inspiración para muchas personas, tanto para tener una guía espiritual, como para crear obras maestras como la cinta “Los diez mandamientos”, o frescos como “La Creación De Adán”.



Sin embargo, la religión también puede estar presente en otros aspectos más cotidianos de la vida, como la música, y no la religiosa sino en composiciones comerciales.



Cura revela que canción está basada en la Biblia y se vuelve viral



Así lo señaló un sacerdote a través de TikTok, después de dar a conocer que la letra de una famosa canción en inglés, esconde entre su lírica parte de un salmo bíblico.



El sacerdote y tiktoker @estebanmorenossp reveló este dato curioso que muy pocos conocían sobre una emblemática canción de finales de la década de los 70, “Rivers of Babylon”.



“A qué edad te enteraste que la letra de esta canción es del salmo 137”, indicó el sacerdote en su video de TikTok.



El video causó tal impacto debido a que muchos tiktokers desconocían este peculiar dato, que rápidamente se volvió viral. De hecho, la publicación cuenta hasta el momento con más de 27 mil “Me Gusta”, más de 2 mil 800 compartidas y más de 700 mil reproducciones.

Tiktokers reaccionan a revelación



“A penas padre hoy a mis 53 años, jeje mejor tarde que nunca, sabía lo que decía la letra, pero no que venía en la biblia, que impresionante, justamente en este instante…, ahora mismo”, son algunos de los comentarios con los que cuenta el video, en el que los tiktokers externan que no conocían este dato. Incluso, otro usuario señaló la letra de otra canción que también habla de un tema mencionado en la Biblia:



“Así…pues usted no sabía que la canción creeping death de Metallica habla de la plaga de Egipto y también está en la biblia”.



Rivers of Babylon



Rivers of Babylon es una canción espiritual rastafari compuesta por Brent Dowe y Trevor McNaughton del grupo The Melodians, el cual decidió ocupar el salmo 137 para que formara parte de la letra.



El tema musical habla del lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén en el año 607 a. C. por el Imperio de Babilonia. Los ríos de Babilonia son el río Éufrates, sus afluentes, y el río Tigris.