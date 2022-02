EEUU | Gobierno Biden ha reunido con sus familias a 130 niños separados

El Gobierno del presidente Joe Biden ha reunido con sus familias a 130 niños migrantes que fueron separados entre 2017 y 2018 por la Administración del ex presidente Donald Trump bajo su política de «cero tolerancia», anunció hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El funcionario agregó que apoya la búsqueda de un estatus migratorio y la estabilidad a largo plazo después de la reunión de las familias en Estados Unidos.

Unos 5.500 menores de edad fueron separados de sus familias en la frontera en el marco de la política anti inmigratoria de Trump. El Gobierno aún trabaja para reunir a cerca de 400 menores con sus padres.

Un año atrás el presidente Biden creó un Equipo de Tareas, presidido por Mayorkas, y dedicado a la ubicación de esos menores y de sus familias que, en muchos casos fueron deportadas a sus países de origen en América Central.

«Con dedicación, trabajo incansable y grandes colaboradores el Equipo de Tareas en un año ha construido todo un sistema que ha reunido a 130 niños con sus padres y madres», indicó Mayorkas en un mensaje en su cuenta Twitter.

