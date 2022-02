El test sobre cultura general que se vuelve viral: «¿Autor del ‘Quijote’? No he dicho Sancho Panza porque…»

Natalia y Paula (@natipaulii en Tiktok) se han convertido en dos fenómenos virales de la red social después del vídeo protagonizado por ambas en el que se enfrentan a un test de cultura general. Pese a que aciertan varias preguntas, algunas de sus respuestas rozando el surrealismo no pasarían desapercibidas para el resto de usuarios, que no dudarían en compartirlo hasta superar los 1,5 millones de visitas en apenas unos instantes.

«Me van a quitar el bachillerato«, bromeaba una de ellas a raíz de algunos de sus disparatados fallos. «No, o sea, este vídeo que no salga», decía la otra mientras ambas rompían a reír cuando la respuesta errónea llegaba a alcanzar tintes groseros.

No era para menos, pues cualquier cuestión podía ser susceptible de una inesperada contestación. «¿Quién es el autor del ‘Quijote‘?», preguntaba una tercera chica encargada de ir formulando las preguntas. Natalia, sin poder evitar una fuerte y pegadiza carcajada, reconocería en última instancia lo que se le había pasado por la cabeza: «No he dicho Sancho Panza porque… porque Dios no ha querido», explicaba

No sería el único momento desternillante, pues el test seguiría discurriendo por caminos inesperados. «¿Quién pintó el cuadro de ‘La última cena‘?», se escuchaba mientras Natalia volvía a tomar la palabra. «Bua, me la sé… ¿Miguel Ángel?», espeta. «Silvestre, ¿no?», interviene Paula. «Picasso… Jesús«, vuelve la primera de nuevo víctima de un ataque de risa. «¿Jesús quién?», se sorprende su amiga. Finalmente, la examinadora le da el primer nombre: «Leonardo«. dice motivando otra respuesta que sale del alma de Natalia: «¡DiCaprio!». Finalmente sería Paula la que acertaría a decir Da Vinci.

Sin embargo, los disparates no se quedarían ahí, pues poco después Paula patinaba por completo con el año de comienzo de la Segunda Guerra Mundial. «1234», replicaría para evidenciar las lagunas de una y otra en materia de cultura general.