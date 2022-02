Grabaciones de la segunda temporada de ‘Loki’ podrían empezar muy pronto

La serie ‘Loki’ fue la tercera dentro de la plataforma de Disney+ perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel y ha sido para muchos la mejor hasta el momento ya que abrió la puerta para el denominado multiverso además de presentar finalmente a Jonathan Majors en la franquica y para sorpresa de muchos, se confirmó que habría una segunda temporada, la cual hasta el momento todavía no tiene una fecha de estreno, pero parece ser que llegará antes de lo planeado ya que un informe señala que el inicio de grabaciones de ‘Loki 2’ podría empezar en próximos meses.

La primera temporada de ‘Loki’ está situada posterior a los acontecimientos del “atraco al tiempo” y nos mostró lo que sucedió después de que el dios de las mentiras escapara con el Tesseract, siendo detenido por la TVA, la cual es una organización que mantiene la línea del tiempo y que siempre ha estado presente escondida de todos y conoce gran parte de los movimientos de todo el universo.

Según un reciente informe del portal Backstage, el inicio de grabaciones de ‘Loki 2’ empezaría en el verano de 2022 en Pinewood Studios, mucho antes de lo que se había pensado, pues originalmente se tenía planeado que comenzara para principios del siguiente año, por lo que el estreno de esta segunda temporada podría llegar para mediados mediados de 2023.

De ser esto posible, quizá esté directamente conectada con la película ‘Ant-Man and the Wasp Quantumania’, la cual presentará oficialmente a Kang The Coqueror y el estreno de esta película está programada para finales de julio de 2023 y es probable que haya una gran conexión entre ambas producciones muy similar a ‘Hawkeye’ y ‘Spider-Man: no Way Home’.

Wipy