Guionistas confirman que Green Goblin no iba a ser el villano principal de ‘No Way Home’

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue uno de los sucesos más importantes del 2021, ya que se conirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, incluso rebasando ‘Avengers: Infinity War’, además de romper todo tipo de récords pero al parecer la idea central de la película tuvo algunos cambios radicales durante su escritura ya que en una entrevista se dio a conocer que Green Goblin no iba a ser el villano principal de ‘No Way Home’, sino que iba a ser un villano más.

Uno de los regresos más esperados fue el de Willem Dafoe en el papel de Norman Osborn o Green Goblin para ‘Spider-Man: No Way Home’ y si bien poco se sabía se sobre la trama, se esperaba que tuviera una participación importante, pero finalmente fue el gran villano provocó varios problemas al Spider-Man de Tom Holland, algo que fue agradecido por los fans.

En una reciente entrevista con Gold Derby, el guionista Chris McKenna se confirmó que Green Goblin no iba a ser el villano principal de ‘No Way Home’, pero la evolución del personaje permitió que fuera el antagonista proncipal de la película:

“Bueno, tiene que ser él. Él es el que ahora es el antagonista de la película. Tenemos que hacer de él el antagonista. Tiene que haber recibido una segunda oportunidad y seguir haciendo lo que hacía en la primera película, pero de una manera más oscura que entonces, bueno, que ahora se relacione con Peter Parker”.

Finalmente Green Goblin se convirtió en la amenaza principal de la película, incluso teniendo un cierre importante en su personaje más allá de la película que vimos en ‘Spider-Man’ protagonizada por Tobey Maguire.

