Los días de “Sabrina, la bruja adolescente” en la Mansión Playboy

Tras el estreno del documental Secrets of Playboy, todo lo relacionado a Hugh Hefner y la Mansión Playboy está lejos de divertir. Salieron a la luz escenas aberrantes que sucedían puertas adentro de la casa del magnate e historias irreproducibles sobre las actitudes del jefe y los suyos para con las “conejitas”.

Una de las víctimas desconocidas del poderoso Hefner fue Melissa Joan Hart, actriz que se hizo famosa por hacer de Sabrina en la famosa sitcom Sabrina, la bruja adolescente.

Sabrina, la bruja adolescente se estrenó en 1996 y fue un éxito rotundo desde el vamos. Terminó en 2003, en pleno apogeo, porque uno de los creadores del show se cansó de la falta de profesionalismo de la protagonista. Después de Sabrina, la carrera de Hart se disolvió.

Melissa, que comenzó a grabar Sabrina a los 20 años, vivió desde muy chica rodeada de excesos y descontrol. En su libro autobiográfico Melissa Explains it All: Tales From my Abnormally Normal Life (Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal), la actriz, hoy de 45, cuenta que las fiestas privadas y los encuentros con hombres poderosos fueron recurrentes en su juventud.

En parte influenciada por sus amigas Paris Hilton y Britney Spears, Hart salía casi todas las noches y se emborrachaba y drogaba hasta el día siguiente. Tal es así que muchas veces tuvieron que retrasar grabaciones de Sabrina para que ella se recompusiera.

En un momento de sus tumultuosos años noventa, Hart fue parte de la Mansión Playboy. La invitaron, asistió y se convirtió en una habitué del lugar. Allí, según cuenta, experimentó con marihuana, éxtasis, hongos y mezcalina. “Me gustaba cuando salía a bailar, y tomar mucho champagne”, anotó en su libro.

Al codearse con las conejitas de Hefner participó en varias producciones fotográficas sin estar en condiciones, es decir, bajo los efectos de estupefacientes.

En su autobiografía cuenta que un día después de consumir éxtasis y besar a otra mujer en la mansión de Hefner protagonizó una sesión de fotos sin darse cuenta. Una fotografía que le tomaron aquel día -y que ella no recordaba- salió luego en la portada de una famosa revista para hombres de 1999.

Una experiencia asquerosa

La ex conejita Holly Madison fue una de las tantas mujeres que declararon en contra de Hefner en la nueva docuserie de A&E. Ella y otras ex Playmates afirmaron que el magnate les daba alcohol y drogas para que hicieran “lo que él quisiera”.

La mujer dijo que cuando tenía 21 se mudó a la mansión y comenzó a salir con Hefner, que en ese momento tenía 75. Estuvo con él hasta 2008 y aseguró que todo el tiempo que duró su relación vivió como si fuera presa del “síndrome de Estocolmo”.

Madison reflexionó sobre algunas de sus experiencias con más detalle y describió la experiencia de vivir en la mansión como “una secta”.

Recordó, por ejemplo, la primera vez que ella y Hefner durmieron juntos, que ocurrió después de una noche de fiesta con muchas de sus amigas cuando aún no vivía en la Mansión Playboy. Dijo se sintió “humillada” la mañana siguiente.

“Definitivamente no hubo romance ni seducción ni nada por el estilo”, sostuvo Madison, y agregó: “Estaba oscuro en la habitación, había una pantalla gigante de cine porno. Todo era muy mecánico y robótico. Fue realmente asqueroso para mí cómo Hef no quería usar protección. El impacto que tuvo en mí fue muy fuerte”. Clarín

