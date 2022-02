Mike Flanagan trabaja en la adaptación de una historia de Edgar Allan Poe

El director Mike Flanagan se ha convertido en uno de los grandes del género del terror con películas importantes como ‘Doctor Sleep’ y ‘Gerald’s Game’, pero también ha trabajado muy de cerca con la plataforma de Netflix con dos series que han tenido un gran recibimiento por parte del público y la crítica, por lo que ahora está trabajando en un nuevo proyecto que estaba muy bien guardado y finalmente se hizo oficial que trabaja en una serie de ‘La Caída de la Casa Usher’, historia de Edgar Allan Poe.

La serie ‘The Haunting of Hill House’ llegó a la plataforma de Netflix en 2018 y tuvo un gran recibimiento, por lo que se preparó una “segunda temporada” que en realidad fue una adaptación nueva de ‘The Haunting of Bly Manor’ con los mismos actores, la cual se estrenó en 2020 y a pesar de que no logró el éxito de su antecesora, si logró quedar en el gusto del público y posteriormente lanzó ‘Midnight Mass’, la cual fue un gran éxito para la plataforma de streaming.

Por medio de sus redes sociales se dio a conocer que Mike Flanagan trabaja en una serie de ‘La Caída de la Casa Usher’, la cual será una adaptación de la famosa historia de Edgar Allan Poe, donde veremos a Frank Langella como Roderick Usher, Carla Gugino e incluso a Mark Hamill en una papel especial, además de Michael Fimognari como director de fotografía y director de los primeros cuatro de los ocho capítulos que tendrá la serie.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre esta serie como una una posible fecha de estreno de esta producción así como al demás elenco, lo cual podría revelarse en próximas semanas.

