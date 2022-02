Rechazó pretendiente, él se suicidó y ella fue violada en grupo por venganza

Una joven fue humillada en público, sobre todo por mujeres, después de que supuestamente varios hombres la violaran en grupo; en Nueva Delhi, en lo que se ha descrito como una venganza de la familia de un joven que se enamoró de la víctima y se suicidó al no ser correspondido.

El «desafortunado incidente de agresión sexual y física a una mujer debido a una enemistad personal» se denunció este jueves en el distrito capitalino de Shahdara; según informó en una declaración en vídeo el inspector de Policía de la zona, R. Sathiyasundaram.

Las autoridades han detenido a cuatro acusados «y la investigación sigue en marcha», según reseñó la agencia EFE.

La presidenta del Comité de la Mujer de la capital india, Swati Maliwal, indicó por su parte que la víctima es una mujer de 20 años que «fue violada en grupo por vendedores ilegales de licor».

Los atacantes le afeitaron la cabeza y le pusieron pintura negra en la cara y luego la exhibieron en las calles con una guirnalda al cuello hecha de zapatos.

«Estoy emitiendo un aviso a la policía de Delhi. Todos los hombres y mujeres acusados deben ser arrestados y la joven y su familia deben recibir seguridad»; subrayó Maliwal en Twitter.

Imágenes de parte de lo ocurrido, ampliamente difundidas en las redes sociales, muestran a una joven con la cabeza rapada que porta un collar de zapatos al cuello mientras camina rodeada de una multitud; en su mayoría mujeres, entre golpes, gritos, y empujones.

La costumbre de colgar guirnaldas, generalmente hechas de flores, es una antigua tradición india para honrar a personas o figuras religiosas; pero cuando se usan zapatos expresa la vergüenza de una comunidad hacia un individuo.

A esta práctica de desprecio se pueden sumar el corte del cabello o tonsura; o pintar el rostro de negro de la persona antes de arrastrarla hacia la multitud para que le ataque.

«Su familia culpa a mi hermana por la muerte de su hijo»; dijo al diario Indian Express la hermana de la joven.

Este nuevo incidente evidencia la crueldad que persiste en la sociedad india contra las mujeres; pese a los intentos del Estado por endurecer las sanciones y leyes contra las agresiones sexuales.

Los castigos de humillación contra las mujeres, golpeadas y exhibidas con una guirnalda de zapatos; como venganza de miembros de su comunidad se repiten con cierta frecuencia en los diarios indios.

La forma en la que la mujer es vista en la India y la tolerancia por una parte de la sociedad hacia estas agresiones están detrás de muchos de estos ataques y violaciones, descritos en ocasiones como motivo de «vergüenza nacional».

Según los últimos datos oficiales de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB), en 2020 se denunciaron 28.046 violaciones en el país asiático, más de 70 al día.

Delhi Police has arrested 4 accused after a woman was allegedly kidnapped, gang-raped and assaulted by illicit liquor sellers.

DCW chief Swati Maliwal said commission will issue a notice to the Delhi Police.

All 4 guys should be hanged to death immediately.#Shame #needjustice pic.twitter.com/wChn9LEHhz

