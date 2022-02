Revisó las cámaras de seguridad y descubrió el mejor secreto que su esposo guardaba

El video se volvió viral en España, Estados Unidos y México

Una mujer decidió revisar las cámaras de seguridad en su casa, pero no se imaginó con lo que iba a encontrar en ella, la gran “travesura” de su esposo donde su perro quedó afectado. El polémico video de seguridad fue compartido en Facebook y según testimonios, la señora que vio el video no podía creer lo que vio en aquel clip, pues no se esperaba descubrir el secreto que su esposo le tenía guardado.

Según la descripción del video, que tiene más de 875 millones de reproducciones en Facebook, la mujer y su esposo eran víctimas de constantes actos vandálicos en su propiedad, por lo que decidieron instalar una cámara de seguridad para identificar a los delincuentes.

La cámara de seguridad fue instalada por la mujer en un lugar que le permitía grabar todo su jardín, donde dormía su perro y que recientemente había sido invadido por miles de hormigas que crearon un nido muy molesto.

Un día, la mujer llegó a su casa y encontró el jardín destruido y a su perro muy asustado. Le preguntó a su esposo qué había pasado y él no le dijo nada, así que decidió revisar el video de vigilancia, sin saber que se llevaría una gran sorpresa.

Como podrás apreciar en las imágenes, que han sido compartidas por miles en Facebook, el hombre comienza a echar gasolina en el hormiguero, con el objetivo de quemar a todas las hormigas que se encontraban dentro.

Sin embargo, en vez de prenderles fuego, el hombre terminó por provocar una enorme explosión que arruinó por completo el jardín y asustó terriblemente al perro, como puede verse en el video de Facebook.

Las imágenes publicadas en Facebook han provocado todo tipo de comentarios en las redes sociales, a algunos les pareció muy gracioso, mientras que otros lo consideran muy peligroso. ¿Tú qué piensas?

Acá el video: