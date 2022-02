Tiroteos dejaron estudiante y dos policías muertos en Virginia y Minnesota

Un estudiante y dos policías murieron este martes en dos tiroteos en una universidad de Virginia y en un colegio de Minnesota, en Estados Unidos, informaron las autoridades.

Los dos agentes trabajaban en el campus de la universidad de Bridgewater, una escuela de arte situada en la localidad homónima; y fallecieron por las heridas causadas por los disparos que recibieron, indicó el propio centro en un comunicado dirigido a los alumnos.

Poco después, un sospechoso fue detenido no muy lejos del campus por este incidente; en el que aparentemente no está implicado ningún estudiante, reseñó EFE.

2/1/22 Campus Safety Officer & Campus Police Officer were shot to death by an active shooter at Bridgewater College in Virginia.

The shooter (27)Alexander Wyatt Campbell, was treated for a gunshot wound that wasn’t life threatening. #MorningJoe pic.twitter.com/HwUIefkw05

— Popitics (@Popitics1) February 2, 2022