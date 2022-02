Viral: Turistas graban a lagarto saliendo de su inodoro en hotel

Cada que se sale de vacaciones, se espera pasar un tiempo de descanso o recreación en compañía de familiares o amigos, lejos de la rutina diaria para “recargar las pilas”, sin embargo, puede que en ocasiones el viaje resulte todo lo contrario.



Reptil sale del baño, video se vuelve viral



Este es el caso de un hombre que fue de vacaciones a Tailandia a visitar a su pareja, y se llevó un gran susto cuando uno de ellos entró al baño y descubrió la presencia de un lagarto saliendo del inodoro.



Cabe señalar que en Tailandia, es común encontrar una gran cantidad de animales exóticos, y los lagartos acuáticos no son la excepción. No obstante, nadie espera ver alguno saliendo del escusado.



El sujeto se percató que, había “algo sucio” en el inodoro, sin embargo, en realidad se trataba de la cabeza de un pequeño lagarto, el cual lentamente comenzó a salir, al tiempo que sacaba su lengua de manera inofensiva.



Las imágenes captadas por la pareja sucedieron en Pathum Thani, Tailandia, el 21 de enero pasado, de acuerdo con el Daily Mail.



En el video, se puede ver al depredador venenoso mover la lengua antes de inclinar la cabeza para mirar alrededor del baño.



Jason Kingman, de 37 años, de Gravesend, Kent, y su compañera Chantima Chairisuk, de 45, observaron cómo la criatura pasó tres minutos mirándolos antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo por la tubería.



El video rápidamente se volvió viral en redes y plataformas como TikTok, donde Kingman publicó el clip, que hasta el momento lleva más de 26 mil “Me Gusta”, casi 5 mil 500 compartidas y más de un millón de reproducciones.

Pareja capta inesperado visitante



Jason, que estaba de visita en Tailandia dijo: ‘Mi novia me llamó y me dijo que algo sucio se movía en el inodoro.



«Pensé ‘eso es extraño’ y nunca pensé que sería un lagarto. Me quedé asombrado cuando vi lo que era” señaló.



«Hay muchos de ellos viviendo en nuestro jardín, pero esta fue la primera vez que vi uno en el baño», agregó.



Chantima dijo que estaba a punto de usar el baño cuando vio una figura oscura que se movía dentro de la taza.



Luego dejó su teléfono registrado mientras llamaba a Jason para revisar el objeto extraño, que resultó ser el lagarto monitor.



«Eventualmente salió de nuestra casa y no hirió a nadie». No se ha visto al lagarto desde que desapareció alrededor de la curva en U, por lo que la pareja considera que regresó por las alcantarillas y encontró un canal cercano.



El curioso video quedó grabado por la chica que lo presenció y decidió publicarlo en sus redes sociales en donde rápidamente se volvió viral.



Entre las teorías de cómo llegó el lagarto ahí, algunos afirman que únicamente trataba de huir de los insecticidas que se usan como mantenimiento en el hotel en ese momento.



Lagartos en Tailandia



Los lagartos monitores de agua asiáticos viven en canales y estanques en las grandes ciudades de Tailandia, donde se alimentan de peces, serpientes, ranas y restos de comida que dejan los humanos.



Son agresivos cuando se sienten amenazados y tienen una picadura levemente venenosa que a veces porta bacterias dañinas.

El Universal